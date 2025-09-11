Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Χάρης Αλεξάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση στην ΑΝΑΤΟΛΗ:

«Στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, που συνεδρίασε κατόπιν της αίτησης του 1/3 του συνόλου των μελών του, με πρωτοβουλία ολόκληρης της αντιπολίτευσης, ζητήθηκε η συζήτηση της ανάρμοστης συμπεριφοράς που επέδειξε ο αντιδήμαρχος Νικ. Καμινογιαννάκης απέναντι σε συμπολίτισσα, στη διαδήλωση στο λιμάνι, υπέρ του παλαιστινιακού λαού. Στην έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αυθαίρετα, παράτυπα και παράνομα αρνήθηκε τη συζήτηση του θέματος επικαλούμενη νομικά μορφώματα περί παραδεκτού ή μη του αιτήματος, με την αιτιολογία ότι αφορά πειθαρχική συμπεριφορά αιρετού για την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να αποφανθεί. Κάτι τέτοιο γίνεται με προσφυγή στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επειδή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα εστίαζε πολιτικά στην ελεγχόμενη θεσμική συμπεριφορά, χωρίς να έχει δικαστικό χαρακτήρα ή σκοπό την επιβολή κυρώσεων και αποσκοπούσε στην οριοθέτηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του αιρετού, καθώς και στην επαναβεβαίωση των θεσμικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει καθένας που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση, η στάση της δημοτικής αρχής και η απόφαση της πλειοψηφίας να μη γίνει τελικά μια τέτοια συζήτηση, προκαλεί απογοήτευση στους πολίτες για το επίπεδο που έχει σύρει η σημερινή δημοτική αρχή τη δημοκρατική λειτουργία και την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποχωρήσαμε από την επόμενη συνεδρίαση του οργάνου, καταδικάζοντας τη στάση αυτή της πλειοψηφίας και εκφράζουμε έντονα την ανησυχία μας, για το πόση μεγαλύτερη ζημιά μπορεί να προκαλέσει στον τόπο και στην κοινωνία μας, αυτή η δημοτική αρχή, με την έπαρση και την άρνηση στη δημοκρατική λειτουργία που τη χαρακτηρίζουν».