Με… συνοπτικές διαδικασίες η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου απέρριψε, στη χθεσινή συνεδρίαση, το αίτημα σύσσωμης μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας να συζητηθεί το περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως κατηγορήθηκε, του αντιδημάρχου Νίκου Καμινογιαννάκη κατά μιας διαδηλώτριας στο συλλαλητήριο υπέρ του τερματισμού του πολέμου στην Παλαιστίνη, αποφεύγοντας να καταδικάσει παράλληλα, με ψήφισμα, οποιοδήποτε παρόμοιο περιστατικό βίας, όπως πρότειναν οι 9 δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας. Η δημοτική αρχή με μια καλά μελετημένη κίνηση μπορεί να θεωρεί ότι εξουδετέρωσε την επί της ουσίας συζήτηση. Ανέλαβε, όμως, βαρύ πολιτικό κόστος, παρέχοντας πλήρη πολιτική κάλυψη στο στέλεχός της με λογικοφανή, νομικά επιχειρήματα κατά τη χθεσινοβραδινή συζήτηση του θέματος.

Με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας (ο Ν. Καμινογιαννάκης απείχε της ψηφοφορίας) και την ψήφο της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου Ευαγγελίας Φανουράκη, απέρριψε τη διενέργεια επί της ουσίας συζήτησης της συμπεριφοράς του αντιδημάρχου, προκαλώντας την εκρηκτική αποδοκιμασία σύσσωμης της μειοψηφίας και πολιτών που παρίσταντο στην αίθουσα συνεδριάσεων. Σύσσωμη η μειοψηφία αποχώρησε καταγγέλλοντας την στάση της πλειοψηφίας και δεν συμμετείχε στην επόμενη προγραμματισμένη, χθες, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκαν άλλα θέματα.

To περιστατικό για το οποίο η μειοψηφία ελέγχει τον αντιδήμαρχο είχε απασχολήσει και προηγούμενη συνεδρίαση, όπου επίσης ευσχήμως αποφεύχθηκε η ουσία της υπόθεσης, ωθώντας έτσι τη μειοψηφία να ασκήσει το ειδικό δικαίωμα να φέρει θέμα προς συζήτηση με κατάθεση του 1/3 των υπογραφών των δημοτικών συμβούλων, πράγμα που έπραξε, απορρίπτοντας πρόταση της Προέδρου κ.Σοφίας Καραμανώλη να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση Λογοδοσίας, τον Οκτώβριο.

Στην κοινή εισήγηση που κατέθεσαν οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων της μειοψηφίας, Θωμάς Χαριτάκης, Χάρης Αλεξάκης και Γιώργος Φιλιππάκης, συνοδευόμενη από τις υπογραφές και των έξι δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, επεσήμαναν:

«Μετά από αίτημα της Αντιπολίτευσης θα συνεδριάσουμε ως Σώμα για να καταδικάσουμε τη βία που άσκησε Αντιδήμαρχος του Δήμου μας και διαστρέβλωσε ο Δήμαρχος επαινώντας την πράξη αυτή.

Στη σύντομη ανασκόπηση που κάναμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πολίτης της περιοχής μας φαίνεται, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο, να δέχεται σωματική, λεκτική και ψυχική βία από Αντιδήμαρχο του Δήμου μας.

Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα πως δεν υπήρχε πρόθεση σύλληψης της διαδηλώτριας από τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παρούσες στην πορεία που έλαβε χώρα στην πόλη του Αγίου Νικολάου τον πρόσφατο Ιούλιο. Παρ’ όλα αυτά, στο βίντεο απεικονίζεται Αντιδήμαρχος να υπερβαίνει τα καθήκοντά του, να λαμβάνει ρόλο που δεν του αντιστοιχεί και επιπλέον να συμπεριφέρεται με απαράδεκτο τρόπο σωματικά και λεκτικά στην συμπολίτισσά μας.

Είτε συμφωνούμε με τους λόγους μιας διαδήλωσης είτε όχι, είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη σε μια δημοκρατική χώρα να διαδηλώνει για όσα τον δυσαρεστούν, για όσα τον προβληματίζουν.

Το βάρος μιας τέτοιας πράξης που γίναμε θεατές ή γνώστες εκείνης της ημέρας είναι ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς τι διακυβεύεται. Με τις ευλογίες και την έγκριση του Δημάρχου, η πράξη βίας προς μια συμπολίτισσά μας βαφτίστηκε τιμή. Δεν εκφράστηκε καμία δημόσια συγνώμη και εντέχνως παρουσιάστηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους μέρος του βίντεο που απεικονίζει μόνο την συμπολίτισσά μας και όχι την πράξη του Αντιδημάρχου και ενόσω ο Δήμαρχος είχε λάβει γνώση του συμβάντος.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πιο κοντινό επίπεδο διακυβέρνησης στον πολίτη. Πώς νιώθουν οι δημότες αυτού του τόπου; Ποια ασφάλεια και ποια δημοκρατία επικρατεί στον τόπο μας; Αν σε ένα περιστατικό καταγεγραμμένο με οπτικοακουστικό τρόπο γίνονται προσπάθειες διαστρέβλωσης και βαφτίζεται τιμητικό, τι γίνεται ή μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχει καταγραφή; Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι θεωρητικά. Οι πράξεις αυτές από θεσμικά όργανα γεννούν την ανασφάλεια στους πολίτες μας. Δημιουργείται έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους

Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών, έχουμε ευθύνη να δίνουμε το παράδειγμα με τη δική μας συμπεριφορά. Η δική μας παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην καθημερινότητά μας, πρέπει να είναι ένας φάρος σεβασμού, διαλόγου και ήθους. Οποιαδήποτε πράξη ή δήλωση που υποκινεί ή ανέχεται τη βία, υπονομεύει την ίδια την αποστολή μας.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε την έκδοση ενός Ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα περιλαμβάνει:

1.Την απερίφραστη καταδίκη του περιστατικού βίας από τον Αντιδήμαρχο και την διαστρέβλωσή του από τον Δήμαρχο.

2.Την καταδίκη οποιουδήποτε παρόμοιου περιστατικού βίας.

Τέλος, καταδικάζουμε την υπονόμευση του συμβάντος από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που ενώ ζητήθηκε με το νόμιμο δικαίωμα της Αντιπολίτευσης να εισαχθεί ως τακτικό Θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και πληρούσε όλα τα κριτήρια χρονικά και διαδικαστικά, δεν εισήχθη. Αντ’ αυτού λάβαμε απάντηση να εισαχθεί ως θέμα σε Συμβούλιο Λογοδοσίας. Η Πρόεδρος πολλάκις και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπερασπίστηκε το δικαίωμα διαδήλωσης και ελευθερίας του λόγου της ίδιας και των πολιτών μας και καταδίκασε βίαιες συμπεριφορές».

Παραδεκτό ή μή;

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφία Καραμανώλη επικαλέστηκε το νόμο 3852/2010 περί Αυτοδιοίκησης κλπ. νομικών διατάξεων, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα επισείσει πειθαρχικά παραπτώματα με αποτέλεσμα να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές εις βάρος του εγκαλούμενου αντιδημάρχου. Κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί επί του παραδεκτού της συζήτησης, τονίζοντας ότι το Δ.Σ. δεν είναι δικαστήριο ούτε σώμα που θα απονείμει πειθαρχικές ποινές κατά μέλους του. Αρμόδιος για κάτι τέτοιο είναι ο Επόπτης ΟΤΑ. Αλλά και τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στα οποία μπορεί να καταφύγει ο οποιοσδήποτε θιγόμενος πολίτης. Κατόπιν αυτών, η κ. Καραμανώλη, πριν μπει το Δ.Σ. στην ουσία της υπόθεσης, κάλεσε το σώμα να αποφανθεί του παραδεκτού της συζήτησης επί της ουσίας του θέματος. «Κατανοώ την κοπέλα η οποία ενεπλάκη στο περιστατικό θα ήθελε να μιλήσει, όμως κατά την άποψή μου, ο χώρος του Δημοτ. Συμβουλίου δεν είναι ο χώρος, ο τόπος όπου παραδεκτά μπορεί να εισαχθεί και να συζητηθεί το θέμα. Αντιθέτως, αν το εισάγουμε, το συζητήσουμε και αποφανθούμε επ’ αυτού, όλοι μας θεωρώ και εμού συμπεριλαμβανομένης, ότι διαπράττουμε πειθαρχικό παράπτωμα και θα ελεγχθούμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε περίπτωση προσφυγής», είπε η κ. Καραμανώλη. Ακόμη και η έκδοση ψηφίσματος, που θα πάει στην Περιφερειακή Διοίκηση, μπορεί να επιφέρει ανάλογες πειθαρχικές συνέπειες για τον αντιδήμαρχο, αφού η καταδίκη του με ένα ψήφισμα για υπέρβαση καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια, που προφανώς εντάσσει η μειοψηφία τη συμπεριφορά του, είπε η πρόεδρος του Δ.Σ., απορρίπτοντας και την έκδοση ψηφίσματος.

Οι επικεφαλής της μειοψηφίας διευκρίνισαν ότι δεν ζητούν την έκδοση απόφασης που προκαλεί πειθαρχικό έλεγχο του αντιδημάρχου, αλλά ψηφίσματος που θα καταδικάζει το περιστατικό στη συγκεκριμένη εκδήλωση και γενικά κάθε ανάλογη συμπεριφορά άσκησης βίας από φορείς εξουσίας. Επιδίωξαν τη συζήτηση σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και όχι στη Λογοδοσία γιατί στη διαδικασία αυτής μιλούν μόνο ο εισηγητής στον οποίο δίνει απάντηση ο δήμαρχος. Στη διαδικασία ζήτησαν να μιλήσει η παθούσα. «Υποτιμάτε τη νοημοσύνη τη δική μας και των συμπολιτών μας. Υποχρεωθήκαμε να συλλέξουμε τις υπογραφές για κανονική συζήτηση στη συνεδρίαση. Πρέπει να συζητηθεί το θέμα και να καταλήξουμε σε έκδοση ψηφίσματος» τόνισε ο κ. Χαριτάκης.

Τάση «συγκάλυψης» διέκρινε στην μεθόδευση της πλειοψηφίας στο χειρισμό του όλου θέματος ο Χάρης Αλεξάκης, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να λεχθούν τα γεγονότα όπως συνέβησαν και ως Δ.Σ. όταν κάτι υπερβαίνει τα όρια αρμοδιοτήτων κάποιου να εκφράζει την καταδίκη του. Η προσπάθεια υποβάθμισης του ζητήματος από τη δημοτική αρχή δεν μας εκφράζει», είπε.

Ο Γιώργος Φιλιππάκης τόνισε ότι το Δ.Σ. είναι έκθετο γιατί δεν υποστήριξε και δεν τίμησε την απόφαση που είχε λάβει το ίδιο υπέρ της υπόθεσης της Παλαιστίνης και κατά του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Αντ’ αυτού, αντιδήμαρχοι περιφερόντουσαν σε εκείνη τη διαδήλωση, όχι σαν διαδηλωτές, πλάι – πλάι με τις δυνάμεις καταστολής, οι μισοί καλωσορίζοντας τους ισραηλινούς και οι άλλοι μισοί «νταντάδες» των διαδηλωτών να μην κάνουν ζημιές … Δεν έχει ξαναγίνει! Τα περί νομιμότητας διαδικασιών είναι μανδύας που ντύνεστε… Είχα πει και το επαναλαμβάνω ότι στο Δήμο μας «το παλιό έρχεται σαν νέο» με καινούρια δεκανίκια και με καινούρια μυρωδιά σαπίλας». Σιγά – σιγά το παλιό ως νέο ξεγυμνώνεται… Το σαμποτάρισμα στους πολίτες μας για να προστατέψετε τη μαμά πολιτική και την κυβέρνηση έχει φτάσει στα πλαίσια του φασισμού από σας τους ίδιους. Οι καταστάσεις αποκτηνώνουν ακόμη και εκείνους που δεν έχουν πρόθεση αλλά έχουν ταχθεί με μια πλευρά και την υπεράσπισή της. Η «συγνώμη» πρέπει να ζητηθεί από την Ιστορία, για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράττεται σήμερα αλλά και από την τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου γιατί το Δημ. Συμβούλιο έλαβε απόφαση υπέρ της Παλαιστίνης και για την επιδίωξη κουκουλώματος της υπόθεσης. Θέλουμε να αλλάξετε στάση.»

Ο Δήμαρχος Μαν. Μενεγάκης επικαλέστηκε το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ. σημειώνοντας ότι η παράβαση του πλαισίου αυτού που υπάρχει για να προασπίζει το κύρος του οργάνου, γιατί δεν είναι ούτε άμεσο ή έμμεσο πειθαρχικό όργανο ή λαϊκό δικαστήριο… Με την πρόταση της μειοψηφίας, όπως διατυπώνεται στη εισήγησή της «έχει ερμηνεύσει, δικάσει και καταδικάσει τη συμπεριφορά του αντιδημάρχου», είπε ο κ. Μενεγάκης, που ισοδυναμεί με έμμεση νομική, πειθαρχική ερμηνεία της συμπεριφοράς στοχεύοντας το πρόσωπο. «Δεν ζητάτε με ειλικρίνεια την έκφραση «συγνώμης» από τον αντιδήμαρχο αλλά σαν παραδοχή της καταδικαστικής κρίσης σας ως σωστής», είπε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι η συζήτηση επί τους ουσίας δεν είναι παραδεκτή.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ