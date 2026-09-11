Σε κλίμα αισιοδοξίας και με κοινή ευχή η νέα σχολική χρονιά να είναι δημιουργική και παραγωγική πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, ο Αγιασμός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και των τοπικών αρχών.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Λασιθίου της ΝΔ κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ.κ. Γιώργος Μαμάκης και Θανάσης Κατσαγκόλης, ο διακεκριμένος Καθηγητής κ. Βασίλης Φθενάκης, η Επόπτρια Ποιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Καίτη Ρηνάκη, ο νέος Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Γιαννακάκος.

Τον αγιασμό τέλεσε ο π΄Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης που ευχήθηκε σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς μια καλή και ευλογημένη χρονιά, μεταφέροντας και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χεερονήσου κ. Γερασίμου.

Ν.Σ.