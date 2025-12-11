Στην πρώτη τους εικαστική έκθεση, οι μαθητές/τριες της Α’ και Β’ τάξης του σχολείου μας, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού εικαστικών Περσεφόνης Νικολακοπούλου, προσεγγίζουν τα βασικά στοιχεία της οπτικής γλώσσας – τη γραμμή, το σχήμα, το γράμμα και τον αριθμό – ως υλικά για να χτίσουν νέους κόσμους.

Μέσα από το παιχνίδι με το χαρτί, τη σύνθεση και το χρώμα, τα παιδιά μεταμορφώνουν την καθημερινή σχολική ύλη σε τρισδιάστατες φανταστικές κατασκευές.

Τα γράμματα γίνονται χάρτινα γλυπτά, αποκτούν όγκο και κίνηση.

Τα σχήματα στήνουν ολόκληρες πόλεις, με δρόμους, πύργους και απρόσμενες γειτονιές.

Οι αριθμοί μετατρέπονται σε ζωγραφισμένα «τοτέμ», που υψώνουν τη δική τους ιστορία και ρυθμό.

Κάθε έργο είναι μια άσκηση ελευθερίας, παρατήρησης και δημιουργικής σκέψης. Μέσα από απλά υλικά, τα παιδιά ανακαλύπτουν τις άπειρες δυνατότητες της μορφής και μαθαίνουν ότι η τέχνη μπορεί να ξεκινήσει από ένα κομμάτι χαρτί και να φτάσει μέχρι έναν ολόκληρο φανταστικό κόσμο.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ