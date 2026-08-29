Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι δράσεις της καλοκαιρινής εκστρατείας της Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια εκστρατεία που φέτος έδωσε στα παιδιά που συμμετείχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο, τη γνώση και τη χαρά της φιλαναγνωσίας. Σε όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, μέσα από τα εργαστήρια που είχαν οργανωθεί με μεγάλη αγάπη και φροντίδα, τα παιδιά συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις που είχαν διαφορετική θεματολογία κάθε φορά.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής εκστρατείας η Βιβλιοθηκονόμος και Υπεύθυνη Προγράμματος κ. Ειρήνη Δραγασάκη μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την καλοκαιρινή εκστρατεία, την απήχηση και την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τα παιδιά που συμμετείχαν.

«Μια αγκαλιά για όλους»

Η καλοκαιρινή εκστρατεία της Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δήλωσε η κ. Δραγασάκη, εξελίχθηκε υπέροχα και αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο και τους δημότες. Ακόμη και άτομα που δεν έχουν ξανά έρθει μέσα από την καλοκαιρινή εκστρατεία, βρίσκουν αφορμή για να συμμετέχουν. Τα παιδιά φεύγουν από τις δράσεις και είναι πολύ ευχαριστημένα και ενθουσιασμένα και ρωτούν πότε μπορούν να ξανασυμμετέχουν.

Φέτος αυτό που απόλαυσαν τα παιδιά περισσότερο ήταν η νέα δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καλοκαιρινής εκστρατείας με τίτλο «Η Κρήτη μέσα από τα βιβλία! -Κρητική μουσική και ποίηση». Μάλιστα στη βιβλιοθήκη εκείνη την ημέρα, υπήρχε ζωντανή μουσική και τα παιδιά, αφού έμαθαν για το έργο του Ερωτόκριτου, χόρεψαν και διασκέδασαν. Με ενδιαφέρον ακούσαμε από τη Βιβλιοθηκονόμο ότι υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι επισκέπτες που έρχονται από άλλες περιοχές και καθώς βρίσκονται στην περιοχή μας για τις διακοπές τους, δηλώνουν συμμετοχή και απολαμβάνουν τις δράσεις της καλοκαιρινής εκστρατείας.

Μεγάλη απήχηση

Φέτος σε κάθε δράση συμμετείχαν 14 παιδιά και κάθε δράση ήταν γεμάτη. Μάλιστα υπήρχαν παιδιά που γραφόντουσαν στη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε εάν υπάρχει κάποια ακύρωση να κληθούν.

Είχαν τη χαρά να υποδεχθούν νέα παιδιά, αλλά και παλαιότερα, που είχαν συμμετάσχει και στο παρελθόν σε άλλη καλοκαιρινή εκστρατεία.

Υπήρξε δράση που τα πιο μικρά παιδιά που συμμετείχαν ήταν ηλικίας 3+, οπότε απαιτούνταν η συνοδεία γονέα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά που έλαβαν μέρος σε άλλες δράσεις ήταν ηλικίας 14 ετών.

Η κ. Δραγασάκη θεωρεί ότι μέσα από την καλοκαιρινή εκστρατεία τα παιδιά μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι «τα βιβλία είναι παράθυρα ανοικτά». Επίσης τα βοήθησε να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.

Η τελευταία δράση

Υπενθύμισε ότι η επίσημη λήξη της καλοκαιρινής εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 12:30 έως τις 14:00 και θα έχει τον τίτλο «Το βιβλίο θησαυρός».

Σημείωσε πως στο πλαίσιο της τελευταίας δράσης, θα εκθέσουν όλα τα έργα της καλοκαιρινής εκστρατείας για να αναβιώσουν τις στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι θησαυρού για τους μικρούς συμμετέχοντες και θα ευχαριστήσουν θερμά όλους τους εθελοντές- εμψυχωτές για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφεραν σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής εκστρατείας.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ