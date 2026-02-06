Ένα συναρπαστικό τριήμερο γεμάτο ένταση, αγωνιστικό παλμό και νεανικό ενθουσιασμό ξεκινά απόψε στο «Γιώργος Μπίας». Το κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου, φιλοξενεί τους αγώνες του 12ου ομίλου της Δ΄ Κατηγορίας του Κυπέλλου Ανάπτυξης Μίνι Παίδων K14 (γεννηθέντες έως το 2012) για τη σεζόν 2025-2026, με τη συμμετοχή του οικοδεσπότη ΝΟ Αγίου Νικολάου και των ιστορικών σωματείων ΟΦΗ, ΑΕΚ, ΑΣ Μαρούσι και Δόξα Άνοιξης.

Οι φίλοι της υδατοσφαίρισης στον Άγιο Νικόλαο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφα και ανταγωνιστικά παιχνίδια, στηρίζοντας τα πρώτα βήματα των μικρών αθλητών στον απαιτητικό αλλά συναρπαστικό χώρο του αθλήματος. Πρόκειται για αγώνες που συνδυάζουν τη χαρά της συμμετοχής με την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και του ευ αγωνίζεσθαι.

Η ομάδα του ΝΟ Αγίου Νικολάου, υπό την καθοδήγηση του Μάνου Καμπανού, ξεκινά τις υποχρεώσεις της απόψε στις 20.00, αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο στις 12.30 με αντίπαλο την ΑΕΚ, ενώ την Κυριακή οι νεαροί Αγιονικολιώτες θα δώσουν δύο ακόμη απαιτητικά παιχνίδια, στις 9.45 απέναντι στη Δόξα Άνοιξης και στις 14.30 κόντρα στον ΑΣ Αμαρουσίου.

Ένα τριήμερο που αναμένεται να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, πολύτιμες εμπειρίες για τους μικρούς αθλητές και όμορφες στιγμές για όσους βρεθούν στις εξέδρες του κολυμβητηρίου.

Την ομάδα του Αγίου Νικολάου απαρτίζουν οι ακόλουθοι αθλητές: Αχιλλέας Γεροκώστας, Ελευθέριος Δαραμούσκας, Παναγιώτης Δαραμούσκας, Αριστομένη Καροφυλλάκης, Γεώργιος Μαρνέλλος, Γιώργης Νικολαΐδης, Ιωάννης Νοτάκης, Πέτρος Πάγκαλος, Αλβέρτος Εμμανουήλ Σεκαδάκης, Παναγιώτης Τζανής, Ιωάννης Δατσέρης, Εμμανουήλ Καπαράκης, Νικόλαος Μαρνέλλος, Μανούσος Ανάργυρος Ρωμανάκης, Δημήτριος Λαπιδάκης.

Το πρόγραμμα του 12ου ομίλου στη Δ’ κατηγορία στο «Γιώργος Μπίας»

1η αγωνιστική

Παρασκευή

20.00 ΟΦΗ-ΝΟΑΝ

Σάββατο

2η αγωνιστική

11.00ΟΦΗ-Δόξα Άνοιξης

12.30 ΝΟΑΝ-ΑΕΚ

3η αγωνιστική

19.15 ΟΦΗ-ΑΕΚ

20.30 ΑΣ Αμαρουσίου-Δόξα Άνοιξης

Κυριακή

4η αγωνιστική

8.30 ΟΦΗ-ΑΣ Αμαρουσίου

9.45 ΝΟΑΝ-Δόξα Άνοιξης

5η αγωνιστική

14.30 ΝΟΑΝ-ΑΣ Αμαρουσίου

15.45 ΑΕΚ-Δόξα Άνοιξης

Δ΄ Κατηγορία

10ος Όμιλος – Αλεξανδρούπολη: ΝΟ Αλεξανδρούπολης, Πύρρος Ιωαννίνων, ΑΟ Καβάλας, ΧΑΝΘ

11ος Όμιλος – Καλαμάτα: Ποσειδών Κηφισιάς, ΠΕΚΕΒ, Άργης Καλαμάτας, ΑΕ Κερατσινίου, Νηρέας Λαμίας

12ος Όμιλος – Κρήτη: ΝΟ Αγίου Νικολάου, ΟΦΗ, ΑΕΚ, ΑΣ Μαρούσι, Δόξα Άνοιξης

13ος Όμιλος – Κατερίνη: ΟΦΥ Κατερίνης, Νίκη Βόλου, ΟΕΑ/ΝΑΒ, ΚΕ Κοζάνης, Αναγέννηση Λαμίας

Προκρίνονται για τη Δ΄ κατηγορία οι 1ες ανά όμιλο και οι 3 καλύτερες 2ες. (7 ομάδες) (Στους ομίλους 5 ομάδων, οι καλύτεροι 2οι προκύπτουν μη υπολογιζόμενων των αποτελεσμάτων με τον 5ο του ομίλου).