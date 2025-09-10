Δυστοκία διαπιστώνεται στη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των ξενοδοχείων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου, στη διοργάνωση των «Μαγειρεμάτων του δρόμου». Την εκδήλωση σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ο Δήμος στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, που κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί να τιμάται τις 27 Σεπτεμβρίου.

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει τα 6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου, μια γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία, στην οινογνωσία και στα τοπικά προϊόντα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο. Η φετινή διοργάνωση δεν θα περιοριστεί στη συμμετοχή μεγάλων ξενοδοχείων που πρωταγωνιστούσαν στις προηγούμενες διοργανώσεις εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού. Αλλά, θα διευρυνθεί και σε πολιτιστικά ή άλλα σωματεία, σχολεία κλπ., ώστε να μην περιοριστεί στα καθαρά επαγγελματικά πλαίσια του κύκλου των μαγείρων. Αλλά και να εξασφαλίσει έτσι ένα κρίσιμο αριθμό συμμετοχών, για να επιτύχει η εκδήλωση η οποία προσελκύει πλήθος κόσμου.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Μανούσος Πεδιαδίτης, «η συμμετοχή θα διευρυνθεί και θέλουμε να συνδέσουμε το δημιουργικό κομμάτι παρασκευής πιάτων με αναφορές στα παραδοσιακά υλικά και γεύσεις δημιουργώντας μια τοπική «σφραγίδα» αντίστοιχη με το σήμα που έχει καθιερώσει η Περιφέρεια Κρήτης «Taste Crete». Θέλουμε να δώσουμε περισσότερο βάρος στα τοπικά προϊόντα και την παράδοση που συνοδεύει την τοπική κουζίνα, με το «Γεύσεις Μιραμπέλλου» – «Τaste Mirabello».

Στη συνάντηση και συζήτηση που είχε ο Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης Τάσος Παπαδάκης με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανόλη Μενεγάκη και τον Αντιδήμαρχο Μανούσο Πεδιαδίτη, πέρα της διάθεσης στενής συνεργασίας που επιβεβαιώθηκε, έγινε άλλη μια δραματική διαπίστωση, που υποχρέωσε τη δημοτική αρχή σε αναθεώρηση του γενικού οργανωτικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, όπως εξάλλου δείχνει και η χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου σχετικά με τη διοργάνωση, η σύνθεση των συμμετοχών διευρύνεται και εκτός από νέους σεφ προσκαλούνται στην εκδήλωση Σχολεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Γυναικών θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου».

Έτσι δίνεται η ευκαιρία να προβληθούν και τα χωριά μας, εξήγησε ο κ. Πεδιαδίτης.

Απώτερος στόχος είναι τα πιάτα με τις συνταγές που θα παρουσιαστούν, θα διαγωνιστούν και κυρίως αυτές που θα βραβευτούν, να προταθούν για να παρασκευάζονται και να προσφέρονται σε εστιατόρια και ξενοδοχεία της περιοχής μας, είπε ο αντιδήμαρχος.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές, συλλόγους και σχολεία που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τα υλικά του τόπου μας, αναφέρει πιο συγκριμένα η ανακοίνωση.

Δεν υπάρχει προσωπικό!

Το λόγο της διεύρυνσης του κύκλου συμμετεχόντων- διαγωνιζομένων τον αποκάλυψε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Παπαδάκης, εξηγώντας ότι η πρόταση της Λέσχης Αρχιμαγείρων είναι στα Μαγειρέματα του Δρόμου να συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής…

«Αναμφισβήτητα διανύουμε μια δύσκολη τουριστική περίοδο, προσωπικό στα ξενοδοχεία δεν υπάρχει… Δουλεύουμε με αναγκαστικές βάρδιες και κατά συνέπεια δεν έχουμε την ευχέρεια να αφιερώσουμε χρόνο και δυναμικό για ευρεία συμμετοχή στην εκδήλωση του Δήμου. Ενώ τις προηγούμενες αντίστοιχες διοργανώσεις είχαμε πληθώρα συμμετοχών από ξενοδοχεία, από συναδέλφους, τώρα από τις επαφές που είχα, δεν υπήρξε ανάλογη ανταπόκριση».

Ρωτήσαμε, τι έχει αλλάξει από προηγούμενες χρονιές που δυσκολεύει τόσο τραγικά τα πράγματα και παρατηρείται αυτή η δυστοκία συμμετοχής ξενοδοχείων σε μια τέτοια κορυφαία εκδήλωση που αφορά τη Γιορτή Τουρισμού, σε μια πόλη όπου ουσιαστικά γεννήθηκε ο κρητικός τουρισμός. Ο Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων, είπε: «Τι άλλαξε; Κάθε χρόνο και χειρότερα είναι το ζήτημα με το προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό! Δουλεύουμε με βάρδιες ασφαλείας και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο εδώ, αλλά και στη Χερσόνησο και στο Ηράκλειο, που μιλώ με συναδέλφους της Λέσχης Αρχιμαγείρων. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν», τόνισε.

Ζητήσαμε από τον κ. Παπαδάκη, να μας πει πώς βλέπει εκείνος και ο κλάδος ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος στο αδιέξοδο αυτό που χρόνο με το χρόνο προβληματίζει έντονα κάθε ξενοδόχο επιχειρηματία. Απάντησε: «Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και χρειάζεται πολλή συζήτηση. Το συζητούμε και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γ. Πελεκανάκη και με τον πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γ. Σφακιανάκη. Το πρώτο πρόβλημα είναι η απουσία ερεθίσματος- κινήτρου σε νέους να εργαστούν στον κλάδο, γιατί εργάζονται το πολύ 6 μήνες και μετά δεν έχουν ούτε Ταμείο Ανεργίας να συντηρηθούν! Μάξιμουμ εντάσσονται στο Ταμείο Ανεργίας για 3 μήνες. Ενώ στο παρελθόν, ανάλογα με τα ένσημα και εφόσον πληρούσε τους όρους κάποιος εντασσόταν στο Ταμείο Ανεργίας έως 5 μήνες. Εδώ και πολλά χρόνια περιορίστηκε δραστικά. Έτσι, φεύγουν στο εξωτερικό!!! Όλοι όσοι εργάζονται στα εποχικά επαγγέλματα έχουν φτάσει σ’ αυτό το αδιέξοδο… Να σκεφτείτε ότι είμαι συνταξιούχος και εξακολουθώ να εργάζομαι εξ ανάγκης, από υποχρέωση προς τις επιχειρήσεις από τις οποίες βιοπορίστηκα τόσα χρόνια εδώ στον Άγιο Νικόλαο και δε θέλω να τους αφήσω ξεκρέμαστους.»

Σχολές και εκπαίδευση

«Στον επισιτιστικό κλάδο δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό να στελεχώσει κουζίνες. Όλοι βγαίνουν σεφ ειδικά από ιδιωτικές σχολές… Εκείνο που προβάλουν για να προσελκύσουν νέους πελάτες είναι ότι σε δύο χρόνια σπουδών θα βγουν σεφ! Αλλά όταν τα παιδιά αυτά μπουν σε επαγγελματική κουζίνα, βλέπουν ότι δεν μπορούν να σταθούν ως σεφ! Πρέπει να έχεις εμπειρία και πολλά, άλλα στοιχεία στη φαρέτρα σου για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Δεν υπάρχει δυστυχώς δημόσια εκπαίδευση σ’ αυτό. Έχει κλείσει η Σχολή του Υπουργείου Τουρισμού στου Κοκκίνη το Χάνι και υπολειτουργεί η Σχολή Μαγείρων -Ζαχαροπλαστών στεγαζόμενη στο ΕΛΜΕΠΑ. Δεν υπάρχουν πια τα ερεθίσματα, τα κίνητρα.

Η εκπαίδευση σε επαγγέλματα Τουρισμού είναι σε μηδενική βάση! Το τονίζουμε συνεχώς. Μιλούμε με τους κατά καιρούς αρμόδιους υπουργούς, παίρνουμε υποσχέσεις, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Διαμαρτυρόμαστε, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει από καμία κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε μεν τουλάχιστον 3 μήνες επίδομα ανεργίας, αλλά δεν επαρκούν σε ένα άνθρωπο για να επιζήσει με το κόστος ζωής σήμερα και να συντηρήσει οικογένεια. Θα πεινάσει. Έτσι ένας μάγειρας για να επιβιώσει εξωθείται στη μαύρη εργασία ή το χειμώνα τα Σαββατοκύριακα σε καμιά ταβέρνα, αν υπάρχει…», είπε ο κ. Παπαδάκης.

Ρωτήσαμε σε τι ποσοστό, στις κουζίνες των ξενοδοχείων του Ν. Λασιθίου εργάζονται εκπαιδευμένα στελέχη Έλληνες ή ξένοι. Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι το Λασίθι είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα απ’ ό,τι το Ηράκλειο. Στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής εργάζονται Έλληνες σεφ. Το υπόλοιπο όμως προσωπικό είναι διάφοροι. Και ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, είπε χαρακτηριστικά. Γιατί όταν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό με ποιότητα και φιλοδοξία, αλλά και όρεξη για δουλειά και ανέλιξη, και δουλέψει και εκπαιδευτεί μέσα στην κουζίνα υπό καθοδήγηση, θα προχωρήσει στην ιεραρχία για να γίνει πραγματικός σεφ. Δυστυχώς ούτε το εισόδημα που λαμβάνει του δίνει τέτοιο κίνητρο, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ