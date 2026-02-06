Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων και Φίλων Θαλάσσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν και στήριξαν έμπρακτα τη συνέχιση και τη δυναμική πορεία του Συλλόγου. Η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη σας μας τιμούν ιδιαίτερα και μας αναδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, συνεχιστές της κοινής μας προσπάθειας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στα ζαχαροπλαστεία Έλενα και Μήλο για την ευγενική προσφορά των βασιλόπιτων, το κατάστημα Είδη Αλιείας “Μιχάλης Μπιλανάκης” για την προσφορά μιας βαλίτσας ψαρέματος ως δώρο για το φλουρί, καθώς και στην Κάβα Ποτών Φλωράλ για την παραχώρηση αναψυκτικών και νερών. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον π’ Χαλκιαδάκη για την ευλογία των βασιλόπιτων.

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι αρκετά μέλη δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Η τακτοποίηση των οφειλών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνέχιση του έργου του Συλλόγου μας. Η στήριξη όλων είναι καθοριστική, ώστε να μπορούμε να προχωράμε με διαφάνεια, συνέπεια και κοινό όραμα.

Σας ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε μια δημιουργική και παραγωγική συνέχεια.

Εκ του Δ.Σ.