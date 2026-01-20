Καλούμε τα Μέλη μας στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26 η Ιανουαρίου 2026 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου 6μμ

Θέματα:

1. Ενημέρωση και συζήτηση για τα θέματα του Νοσοκομείου.

2. Χορηγίες και προσφορές στο Νοσοκομείο

3. Στόχοι για την επόμενη περίοδο

4. Οικονομικός απολογισμός έτους

5. Κόψιμο Πίτας

Παρακαλούμε για την παρουσία των χορηγών μας, των Βουλευτών του Νομού, του Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη, τη διοίκηση της ΔΥΠΕ, της Διοικήτριας του Νοσοκομείου και των μελών του ΔΣ, των αιρετών της Περιφέρειας και του Δήμου, των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου, του Εργατικού Κέντρου, του Επιμελητηρίου, των σωματείων και των φορέων. Η συνεδρίαση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα της Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Κουνενάκης Καίτη Κοζύρη -Περάκη