Από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης υπέρ του Παλαιστινιακού Λαού Αγίου Νικολάου και τη Συνέλευση Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στις 30 Ιουλίου, στο ανοιχτό κάλεσμα διαμαρτυρίας για τη Γενοκτονία στην Παλαιστίνη, καταγράφηκε περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς Αντιδημάρχου εναντίον γυναίκας πολίτη. Το γεγονός αυτό, αντί να αντιμετωπιστεί με διαφάνεια και ευθύνη, καλύφθηκε με μισές αλήθειες, κομμένα βίντεο και «καλές προθέσεις» που παρουσιάστηκαν ως δικαιολογία. Ο Δήμαρχος όχι μόνο δεν καταδίκασε την πράξη, αλλά έφτασε στο σημείο να δώσει και συγχαρητήρια στον συνεργάτη του.

Ως Πρωτοβουλία, που είχαμε αναλάβει το κάλεσμα για την συγκεκριμένη κινητοποίηση, θα μπορούσαμε την επόμενη κιόλας μέρα να δημοσιοποιήσουμε το πλήρες βίντεο. Αυτό θα έβαζε τέλος σε πολλές συκοφαντίες που κυκλοφόρησαν από την ίδια μέρα και θα αποκάλυπτε ποιοι πραγματικά τραμπούκιζαν και πυροδοτούσαν το κλίμα. Επιλέξαμε συνειδητά να μη το κάνουμε για δύο λόγους:

Γιατί για εμάς το κέντρο της συζήτησης πρέπει να είναι η Παλαιστίνη και όχι η τοπική μικροπολιτική που αποπροσανατολίζει από την ουσία.

Γιατί σεβόμαστε την αξιοπρέπεια της ίδιας της διαδηλώτριας,δεν θα την εκθέταμε ούτε θα εργαλειοποιούσαμε την εμπειρία της για οποιονδήποτε σκοπό.

Ακόμη και όταν οι ίδιοι έφεραν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δείχνοντας επιλεκτικά ένα κομμένο βίντεο για να υποβαθμίσουν τη βία που ασκήθηκε, για εμάς προτεραιότητα είχε η θέληση της ίδιας της γυναίκας να διαχειριστεί το βίωμά της.

Τώρα λοιπόν, που το ίδιο το άτομο σηκώνει το ανάστημά του και ζητά το αυτονόητο – μια συγγνώμη – στεκόμαστε δίπλα της. Γιατί το αίτημά της είναι δίκαιο, αναγκαίο και επιβεβλημένο.

Η συγγνώμη δεν είναι μια τυπική λέξη.

Είναι η ελάχιστη αναγνώριση ότι έγινε λάθος

Είναι το πρώτο βήμα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς

Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μη νομιμοποιηθεί η βία ως αποδεκτή πρακτική στη δημόσια ζωή

Είναι το χρέος κάθε αιρετού που θέλει να στέκεται στο ύψος του θεσμικού του ρόλου

Αυτό το «συγγνώμη» πρέπει να ακουστεί ξεκάθαρα από:

– τον Αντιδήμαρχο που άσκησε βία,

– τον Δήμαρχο που συγκάλυψε και παραποίησε την πραγματικότητα,

– κάθε έναν και κάθε μία που σιώπησε ή κουκούλωσε το περιστατικό.

Η τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου αξίζει θεσμούς που εμπνέουν εμπιστοσύνη και πολιτικούς που σέβονται τους πολίτες – όχι που τους τραβολογούν, τους απαξιώνουν και στη συνέχεια τους παρουσιάζουν ως υπαίτιους.

Γιατί αν ένα συγγνώμη δεν ειπωθεί ποτέ τότε ανοίγει ο δρόμος για να παγιωθεί η ασυδοσία. Αν το περιστατικό αυτό περάσει «στα ψιλά» τότε το μήνυμα που στέλνεται είναι ότι οι πολίτες μπορούν να υφίστανται βία και ύστερα να κατηγορούνται για το κλίμα. Αυτό δεν είναι απλώς άδικο…είναι επικίνδυνο για το μέλλον της δημοκρατίας στον τόπο μας.

Είναι σαφές: η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον έναν αιρετό που πρωταγωνίστησε στη βίαιη συμπεριφορά. Η ευθύνη βαραίνει ολόκληρη τη δημοτική αρχή που συγκάλυψε, χειροκρότησε ή σιώπησε.

Η τοπική κοινωνία δεν ξεχνά.

Δεν ξεχνά ποιοι υπερασπίστηκαν το αυτονόητο δικαίωμα μιας γυναίκας να στέκεται ελεύθερη σε μια διαδήλωση χωρίς να υφίσταται τραμπουκισμό από εκπρόσωπο του Δήμου.

Δεν ξεχνά ποιοι έσπευσαν να καλύψουν τον ισχυρό και να απαξιώσουν τον πολίτη.

Δεν ξεχνά ποιοι επέλεξαν να πουν την αλήθεια και ποιοι έκοψαν την αλήθεια σε «δέκα δευτερόλεπτα» για να βολεύει το αφήγημα τους.

Οι θεσμοί αυτού του τόπου χρειάζεται να καταλάβουν πως οι εποχές άλλαξαν. Να ξεχάσουν όσα ήξεραν για το «απυρόβλητο της αυθεντίας» και τον θρόνο που πιστεύουν ότι τους εξασφαλίζει η θέση τους. Δεν υπάρχει πια χώρος για συμπεριφορές που αρνούνται να αναγνωρίσουν το λάθος, που δεν βρίσκουν ούτε μια λέξη συγγνώμης απέναντι σε μια πολίτη που δέχτηκε βία. Κάπου εδώ μπαίνει ένα τέρμα σε αυτές τις νοοτροπίες. Η κοινωνία δεν θα συνεχίσει να ανέχεται την αλαζονεία της εξουσίας και τη σιωπή που τη συνοδεύει.

Η συγγνώμη, λοιπόν, δεν είναι προσωπική υπόθεση.

Είναι ζήτημα θεσμικής ευθύνης.

Είναι ζήτημα πολιτικής αξιοπρέπειας.

Είναι ζήτημα σεβασμού της ίδιας της κοινωνίας μας.

Και μέχρι να ειπωθεί, η ντροπή δεν βαραίνει την πολίτη που δέχτηκε βία.

Η ντροπή βαραίνει εκείνους που άσκησαν, συγκάλυψαν και χειροκρότησαν τη βία.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, συγκαλείται μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό ζήτημα τη συμπεριφορά του Αντιδημάρχου εις βάρος πολίτη του τόπου μας. Εκεί θα φανεί ποιοι έχουν το θάρρος να σταθούν απέναντι στην αδικία και ποιοι θα προτιμήσουν ξανά τη σιωπή.

Καλούμε κάθε πολίτη που τον κινητοποιεί και τον ευαισθητοποιεί αυτό το θέμα να είναι παρών. Γιατί αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώνει μόνη της μια γυναίκα απέναντι σε μια ολόκληρη δημοτική αρχή. Γιατί αφορά τον κάθε άνθρωπο-πολίτη-δημότη: την ασφάλεια μας στο δημόσιο χώρο, το δικαίωμα μας να διαδηλώνουμε, την ίδια τη δημοκρατία στον τόπο μας.

Εμείς θα είμαστε εκεί.

Με καθαρό λόγο, με καθαρή θέση.

Γιατί η αλληλεγγύη δεν είναι σύνθημα-είναι πράξη.

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης υπέρ του Παλαιστινιακού Λαού Αγίου Νικολάου

Συνέλευση Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου