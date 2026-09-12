Στο Λασίθι επιστρέφει το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», πραγματοποιώντας δύο εκδηλώσεις στον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολτ Μπρεχτ: «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται! … Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό».

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, στον χώρο της Λίμνης, με ώρα έναρξης 19:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Αθλητισμός: Δικαίωμα κι όχι Εμπόρευμα – Οι υποδομές στην περιοχή μας», με ομιλητή τον Γιάννη Καρναβιά, προπονητή της Ακαδημίας Α.Ο.Α.Ν., καθώς και ομιλία από τη Σάρρα Μαυρίδου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με συναυλία και γλέντι από τα «Ρεμπέτικα Μονοπάτια», με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Αραμπατζόγλου.

Ο δεύτερος σταθμός του Φεστιβάλ στο Λασίθι θα είναι η Σητεία, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Πλατεία, επίσης στις 19:00.

Το πρόγραμμα στη Σητεία περιλαμβάνει συναυλία με τον Δημήτρη Λέκκα και ομιλία από την Αρχοντία Παπαγεωργίου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ.

Στους χώρους των εκδηλώσεων στον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία θα λειτουργήσει έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), ενώ θα υπάρχει και βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής».