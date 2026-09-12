Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Elounda Hills αποτελεί η υπογραφή της πρώτης κύριας κατασκευαστικής σύμβασης της Mirum Hellas με τη Δομική Κρήτης.

Η σύμβαση αφορά την πρώτη φάση κατασκευής, με 2 Waterfront Villas με interiors της Ralph Lauren και 24 Marina Branded Apartments στην περιοχή της μαρίνας. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026 και να ολοκληρωθούν έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια των συμβάσεων Early Contractor Involvement (ECI) που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026 και σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από τον σχεδιασμό στην ουσιαστική κατασκευαστική υλοποίηση.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Δομική Κρήτης αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων, εργολάβων, προμηθευτών και εξειδικευμένου προσωπικού στην επένδυση.

Το Elounda Hills, συνολικής επένδυσης περίπου 800 εκατ. ευρώ, αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 90 εκταρίων με ακτογραμμή δύο χιλιομέτρων. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 130 branded residences, δύο ξενοδοχεία, Beach Club, εγκαταστάσεις αναψυχής και boutique μαρίνα άνω των 50 σκαφών, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη.