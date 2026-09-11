Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Γιώργος Μάλλιος, ο οποίος, μετά την τετραετή θητεία του ως Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, μετακινήθηκε και ανέλαβε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.

Η νέα θέση του νεαρού Αξιωματικού, που ήδη μετρά πάνω από δύο δεκαετίες υπηρεσιακής εμπειρίας στην Ελληνική Αστυνομία, συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ευρύ αντικείμενο και αυξημένες ευθύνες, καθώς στις αρμοδιότητες του Αστυνομικού Τμήματος περιλαμβάνονται ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Ο κ. Μάλλιος περιέγραψε τη νέα του αποστολή ως ένα ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων, στο οποίο συνυπάρχουν διαφορετικά αντικείμενα και απαιτείται συνεχής παρουσία και διαχείριση ποικίλων υποθέσεων.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου υπάγεται, μεταξύ άλλων, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Α.Τ. περιλαμβάνονται επίσης η εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, οι έλεγχοι που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού.

Συνολικά, πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, που συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη, με βασικό προσανατολισμό την εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Το μήνυμα στην τοπική κοινωνία

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο κ. Μάλλιος δηλώνει έτοιμος για τη νέα θέση ευθύνης που αναλαμβάνει, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση της Αστυνομίας με τους πολίτες και στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο της.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η Αστυνομία είναι δίπλα στους πολίτες και όχι απέναντι», υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. «Με την εφαρμογή της νομοθεσίας, στην ουσία προστατεύουμε τα δικά τους δικαιώματα» σημείωσε.

«Η υπηρεσία έχει συνέχεια»

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο Γιώργος Μάλλιος θέλησε επίσης να ευχαριστήσει τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκε το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη μετάβασή του στη νέα θέση, σημείωσε ότι «η υπηρεσία έχει συνέχεια», δηλώνοντας έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις ευθύνες που συνοδεύουν τα νέα του καθήκοντα.

Η ανάληψη της διοίκησης του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου έρχεται, έτσι, ως συνέχεια μιας μακράς υπηρεσιακής διαδρομής και τον φέρνει πλέον σε μία θέση με ευρύ πεδίο ευθύνης και άμεση επαφή με τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ