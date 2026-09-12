Η Συνέλευση Αλληλεγγύης Αγίου Νικολάου στον Παλαιστινιακό λαό καλεί σε ειρηνική διαμαρτυρία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με συγκεντρώσεις στις 11:00 στη Λίμνη και στις 12:00 στην Πλατεία Αγίου Νικολάου.

Η κινητοποίηση θα περιλαμβάνει και απαγγελία παλαιστινιακής ποίησης και έχει ως βασικό αίτημα την καταδίκη του πολέμου και την έκφραση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Οι διοργανωτές εκφράζουν, μεταξύ άλλων, την αντίθεσή τους στην παρουσία πλοίων που συνδέουν με το Ισραήλ στα ελληνικά λιμάνια, με ιδιαίτερη αναφορά στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, και ζητούν τον τερματισμό της στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Παράλληλα, καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, χαρακτηρίζοντάς την ως πράξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και καταδίκης των συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.