Με απόφαση του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη ο κ. Γιώργος Ξένος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας έως και την 31 Ιανουαρίου 2026. Ο κ. Ξένος μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα νέα του καθήκοντα δηλώνοντας ότι δεν επιστρέφει με υποσχέσεις, αλλά με διάθεση για σκληρή δουλειά και συνεργασία.

Τα πρώτα βήματα

Αυτές τις ημέρες αφιερώνει χρόνο προσπαθώντας να ενημερωθεί εκ των έσω και έχει πολλές ερωτήσεις να απευθύνει στο προσωπικό που εργάζεται και ποικίλες σκέψεις στο μυαλό του για τη συνέχεια. Όπως λέει, ο τομέας που αναλαμβάνει, έχει πολλά, διαφορετικά και πολύ απαιτητικά αντικείμενα που αφορούν άμεσα τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Χρειάζεται να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να ενημερωθεί αναλυτικά για την υπηρεσία και να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που υπάρχουν.

Δήλωσε όμως με σιγουριά πως έχει πολλή διάθεση για εργασία και ξεκινά τις νέες του αρμοδιότητες με έντονο ενθουσιασμό. Ευελπιστεί να μπορέσει να προσφέρει αυτά που χρειάζεται ο τόπος.

Οι βασικές προτεραιότητες

Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του αυτή την περίοδο είναι να συζητήσει με όλους τους εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών. Έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες συζητήσεις με την Προϊσταμένη του τμήματος κ. Λέτα Τσάκωνα. Επιθυμία του είναι να ακούσει προσωπικά τους δημοτικούς υπαλλήλους τον κάθε ένα ξεχωριστά, ώστε στη συνέχεια να θέσει ολοκληρωμένα κάποιες προτεραιότητες και όλοι μαζί να μπορέσουν να χαράξουν μια πορεία.

Στο επίκεντρο ο άνθρωπος

Βασικός στόχος του ίδιου αλλά και όλης της υπηρεσίας παραμένει ο άνθρωπος και οι διαφορετικές και πολλαπλές ανάγκες του και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Ξένος, αναλαμβάνοντας λοιπόν επίσημα την αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας έστειλε ένας σαφές μήνυμα στους δημότες δηλώνοντας «είμαστε δίπλα σας και θα προσπαθήσουμε τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η υπηρεσία να είμαστε δίπλα στον πολίτη ικανοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ανάγκες του και μάλιστα όσο πιο σύντομα γίνεται».

Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, για την εμπιστοσύνη του και την πρότασή του να αναλάβει έναν τόσο σημαντικό τομέα, όπως η Κοινωνική Μέριμνα. Δήλωσε πως θα συνεχίσει να εργάζεται προσφέροντας σκληρή δουλειά και συνεργασία και έχοντας ως κύριο μέλημα τον άνθρωπο, αλλά και τις πραγματικές του ανάγκες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ