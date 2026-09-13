Το 1645, λίγο μετά το ξέσπασμα του 5ου Βενετοτουρκικού πολέμου (1645-1669), οι Τούρκοι, αφού κατέλαβαν τα Χανιά και το Ρέθυμνο, απέστειλαν τμήμα του στρατού για να κατακτήσουν τα ανατολικά τμήματα του νησιού. Εκείνη τη χρονιά το φρούριο Μιραμπέλλο καταλήφθηκε για λίγο από τους Τούρκους. Ο ενετός ναύαρχος Grimani, κινήθηκε εναντίον των Τούρκων και το 1648 ανακατέλαβε το φρούριο. Έπειτα οι Βενετοί το κατέστρεψαν προκειμένου να μην περιέλθει και πάλι στα χέρια των Τούρκων.

Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γκραβούρα του 1648 περιγράφεται το σχέδιο του Gianbattista Grimani για την επανακατάληψη του φρουρίου Μιραμπέλλο (κοινοποίηση Ελένης Σημαντήρη). Βλέπουμε άποψη του Castel Mirabello, πολιορκούμενο από τους Ενετούς και το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη Ιερουσαλήμ οι οποίοι τελικώς το ανακατέλαβαν από τους Τούρκους στις 23 Ιανουαρίου 1648.

Διακρίνουμε το τμήμα της ανατολικής ακτής της Κρήτης με τα δύο παράκτια νησιά, τους Άγιους Πάντες και το Μικρονήσι. Οι βενετσιάνικες δυνάμεις αποβιβάζονται από πλοία που ανήκουν στον ενετικό στόλο και μερικούς από τους Ιππότες της Μάλτας. Μια πυκνή σειρά Τούρκων στρατιωτών αντιπροσωπεύει τόσο την πρόοδό τους για την ανακούφιση του φρουρίου όσο και την υποχώρηση που ακολούθησε.

ΛΕΩΝ.Κ.