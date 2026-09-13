«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή», επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ . Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στη πρώτη θέση για να γίνει η πολιτική Αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. «Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο γιατί δεν αρκεί για την χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία.

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην κριτική της κυβέρνησης για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίασε χθες. «Όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα», είπε , «και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία».

Επανέλαβε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατ. το 2027 και 840 εκατ. το 2030, ενώ ο 13ος μισθός 1,3 δισ. σε βαθος τετραετίας. Και το ΕΚΑΣ σε 540 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, εάν στην περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε από τη ΝΔ είτε από άλλο κόμμα, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια, δεν είναι μία συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, έχει μια ιστορία και μία διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο του, όπου πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική που έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει, το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στην ΝΔ. Γι’ αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος που δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, το Σύνταγμα, την δικαιοσύνη, στα αδιέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύει την παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με ένα τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει: πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές», υπογράμμισε.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας» και πως «η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μια θεωρία, γι’ αυτό ξεκινήσαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους». Εξήγησε ότι έχει μια ολιστική προσέγγιση για τη νέα πορεία που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. «Όταν π.χ. μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος αυτό αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα funds τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωση του για να του πάρουν ένα ακίνητο και όχι στην ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας» ανέφερε. Και τόνισε ότι «η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας, η στεγαστική πολιτική, όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα αλλά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε σύντομα».

«Οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ»

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, θα το αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. ΤΟ ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος: να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, προόδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε και περιμένουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Εάν μας εμπιστευτούν θα υπάρχει κυβέρνηση όχι βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονεία. Το Μητσοτάκης ή χάος είναι επικοινωνιακό δίλημμα και εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας της σημερινής κυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κλήθηκε να απαντήσει για την εξωτερική πολιτική λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τα εθνικά μας θέματα μαθήματα δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό. Η σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης».

Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε: «Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη ΝΔ».

«Το δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είναι σύνθημα αλλά κώδικας πολιτικής ανάταξης της χώρας για το ΠΑΣΟΚ και μένα»

Η αναφορά ότι «δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είναι σύνθημα αλλά κώδικας πολιτικής ανάταξης της χώρας για το ΠΑΣΟΚ και μένα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση «τι εννοεί με το δεν έχουμε εξαρτήσεις».

Σημείωσε ότι οι εξαρτήσεις δεν είναι σημερινό φαινόμενο αλλά φαίνονται καθημερινά και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ από τα Μέσα και τα οργανωμένα συμφέροντα. Προσδιόρισε ως τέτοια τα funds, τα ολιγοπώλια, καθώς και όσους δεν θέλουν να αλλάξουν τα πραγματα.

Σχετικά με τον ανταγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι μπορεί να εκφράσει τη μεσαία τάξη, τους μη προνομιούχους σήμερα, το Κέντρο και την Κεντροαριστερά. «Αυτό ήταν κι είναι η προοδευτική παράταξη και γι’ αυτό η ΝΔ και η ΕΛΑΣ δεν θέλουν να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Ζητώ από τους πολίτες να μας τιμήσουν. Να θυμηθούν ποιός είναι αξιόπιστος και κάνει όσα λέει και ποιός όχι», τόνισε. Κατέκρινε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα για την εκχώρηση κόκκινων δανείων στα funds και την αθέτησή του «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», καθώς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μείωση του φόρου στα μερίσματα.

«Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο και να κακοποιώ τους θεσμούς, δεν το έχω»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το αν έχει το απαραίτητο επικοινωνιακό χάρισμα για να σηκώσει πιο ψηλά το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί εφτά ολόκληρα χρόνια και να υποδύομαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής».

Αναφέρθηκε στην πορεία του: «ξεκίνησα από ένα χωριό στο Ηράκλειο, πήγα δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκα πουθενά, δεν πήρα καμία κρατική θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ δεν είχα κανένα πίσω μου, ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες», τόνισε μεταξύ άλλων. Το μήνυμά του προς τους πολίτες είναι το εξής, όπως ανέφερε: «Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική αξιοπιστία μου και η διαδρομή μου και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη τώρα μια ισχυρή Ελλάδα, στον κόσμο, στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς για το ζήτημα της παραγωγής πλούτου, τη διαφθορά και τον πελατειασμό, είπε ότι οι προτάσεις που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ είναι σύγχρονες ιδέες, αλλά, όπως ανέφερε, «δεν είμαστε εφευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε με μεγαλύτερο γιατί προχώρησαν μπροστά, έκαναν πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν έφυγαν από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα». Υποστήριξε πως «το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα είναι η αλλαγή κουλτούρας, κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι». «Οι πρακτικές τους στην διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι ίδια με αυτή που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, δεν άλλαξαν. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και την 717, στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές, το βλέπουμε και στα παιχνίδια με την εξουσία», πρόσθεσε. «Δηλαδή δεν βλέπεται νέα συμφέροντα; Δεν βλέπετε στήριξη της ΝΔ σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη μιντιακή δύναμη και να προστατεύουν την σημερινή εξουσία; Εγώ το βλέπω και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα αλλά σε κεντρικά θέματα» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει – Θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

«Η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021 – 2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους» ήταν η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αναμένει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μετά θα δείτε τις επόμενες ενέργειες μου».

Σε ερώτηση για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει με τη διαδρομή μας. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κ.Τσίπρα».

Τόνισε, δε, πως «το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της ΝΔ με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη ΝΔ είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν καθίσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία».

«Προτεραιότητά μας κάθε άνθρωπος από σήμερα να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του με το ΠΑΣΟΚ – Η εμπλοκή σε σενάρια δεν μας αφορά»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς τι κατά τη γνώμη του εξυπηρετεί να συνεχίζεται η συζήτηση εκ δεξιών και εξ αριστερών για συνεργασίες εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, τόνισε ότι «εμείς στην ΔΕΘ κάναμε το καθήκον μας και αυτό είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή κι άλλη πρόταση εξουσίας για τη χώρα».

«Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Τα σενάρια τα επιλέγουν αυτοί που δεν έχουν χώρο και χρόνο να πουν κάτι σοβαρό για τη χώρα και τρέφονται με τα σενάρια και το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά», τόνισε. Πρόσθεσε πως «το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο λαός την ημέρα των εκλογών» και πως αυτό που αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι να γνωρίζει π.χ. ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του ο μικρομεσαίος. «Αυτό που είναι προτεραιότητα για εμάς είναι κάθε άνθρωπος μετά κι από την σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών και ερωτηθείς για την κριτική από αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ ότι κυρίως αυτά που λέει για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό είναι συνταγές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία γιατί αυτοί οδήγησαν την χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πού πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά». «Αν η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι’ αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ», σημείωσε. Σχολίασε ότι η ΝΔ δεν απαντά στα συγκεκριμένα γιατί θα εκτεθεί και ρώτησε:«Δύο μήνες επίδομα ανεργίας;». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως κάποιος θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην ΕΕ.

«Κοιτάζω μόνο τις εκλογές γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας κι όχι τι θα γίνει προσωπικά για τον καθένα»

Την επικέντρωση του ΠΑΣΟΚ στη νίκη στις εκλογές κι όχι τι θα γίνει η επόμενη μέρα, υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πείθει το ΠΑΣΟΚ. «Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας αλλά η αλλαγή πορείας», επέμεινε ενώ επισήμανε ότι οι υπόλοιπες συζητήσεις είναι θεωρητικές. «Δεν είναι εύκολο αλλά είναι στο χέρι μας. Κοιτάζω μόνο τις εκλογές γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας κι όχι τι θα γίνει προσωπικά για τον καθένα», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που παρουσίασε είναι ολιστικό, αφορά τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας και επιδιώκει τη δίκαιη ανάπτυξη για την κοινωνία, δημιουργία πλούτου και προοπτική για όλους. «Αν υλοποιηθεί το σχέδιό μας, πιστεύω ότι η χώρα θα είναι σε διαφορετικό δρόμο» τόνισε.

«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενάντια της Τουρκίας»

«Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια. Τα ήρεμα νερά ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό; Βελτιώθηκε κάτι; Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας, είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε εμείς. Η άποψη μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μία νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενάντια της Τουρκίας» τόνισε για τις σχέσεις με την Τουρκία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Συμπλήρωσε, δε, πως «τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά, κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει σταθερή στρατηγική αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα», ενώ για τη Συμφωνία των Πρεσπών απάντησε: «Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την ιθαγένεια και τη γλώσσα».

Για τα κόκκινα δάνεια ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «ο ρόλος ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον και άλλο αυτός που προσπαθεί να ρυθμίσει και είχε μια ατυχία στη ζωή του».

«Εμείς θέλουμε να εξορθολογήσουμε την αγορά των κόκκινων δανείων και προτείναμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό που σήμερα έχει φέρει πενιχρά αποτελέσματα», υπογράμμισε.

«Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο κι ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων»

Επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη θέση του ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο.

Αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός τέτοιου μεγέθους γεωπολιτικού και ενεργειακού έργου.

«Δεν έχει ξαναπροκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών. Καθαρά λόγια: Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κι ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κληθείς να σχολιάσει τον πατριωτικο φόρο που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πατριωτικός φόρος είναι η μείωση του ΦΠΑ. Δεν είναι πατριωτικός φόρος το 1%. Είναι φόρος».

«Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το ζήτημα της διεύρυνσης και των κριτηρίων της, αλλά και για το αν η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην ομιλία του είναι προανάκρουσμα προσχωρήσεων και αν έπονται κι άλλες, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «στην μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και το επόμενο διάστημα κι άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί. Όμως πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές, γι’ αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο», τόνισε. Σημείωσε ότι «υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφυκτιούν και που μέσα από τις προτάσεις μας νομίζω μπορούν να δουν προοπτική και ελπίδα. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή, με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης».

Ως προς το ζήτημα της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών στην ΕΕ είπε ότι δική του άποψη είναι σταθερά η ίδια, ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. «Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είναι πάνω απ’ όλα Έλληνας και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανοί και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι, είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της ΕΕ που εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το έχει θέσει προτεραιότητα της σε κάθε διαπραγμάτευση» τόνισε. Άρα, υπογράμμισε, «πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια». «Δεν σημαίνει αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους, τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν», είπε μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς αν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει μαζί της ζητώντας όμως την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία και, συνεπώς με ποιο πρόσωπο από τη ΝΔ θα συνομιλούσε, τόνισε: «Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους».