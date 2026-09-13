Με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου.

Μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης, χαράς και αισιοδοξίας, εκπαιδευτικοί, παιδιά και γονείς συναντηθήκαμε στον χώρο του σχολείου μας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη δημιουργικής πορείας, γεμάτης γνώση, συνεργασία, παιχνίδι και όμορφες εμπειρίες.

Ως εκπαιδευτικοί του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου, ευχόμαστε η νέα σχολική χρονιά να αποτελέσει ένα ταξίδι δημιουργίας και εξέλιξης για όλα τα παιδιά, με υγεία, ασφάλεια, χαμόγελα και πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουν, να εκφραστούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στους γονείς και κηδεμόνες για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή στήριξή τους. Η ουσιαστική συνεργασία οικογένειας και σχολείου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος που θα αγκαλιάζει και θα στηρίζει κάθε παιδί.

Παράλληλα, ευχόμαστε να έχουμε τη σταθερή συμπαράσταση και τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, καθώς το σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι της.

Με κοινό όραμα, σεβασμό και αγάπη για τα παιδιά, ξεκινάμε τη νέα μας σχολική χρονιά.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους, με υγεία και δύναμη!

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου”