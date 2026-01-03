Ανοικτές θα παραμείνουν οι λαϊκές αγορές σε ολόκληρο τον Νομό Λασιθίου, καθώς ο Σύλλογος Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Λασιθίου ανακοίνωσε ότι δεν συμμετέχει στην απεργία που έχει εξαγγελθεί.

Με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών, ο Σύλλογος γνωστοποιεί το πρόγραμμα λειτουργίας των αγορών για τις επόμενες ημέρες, με ορισμένες αναγκαίες προσαρμογές λόγω αργιών.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δευτέρα : Σίσι και Σητεία (μεταφορά της αγοράς λόγω της αργίας των Θεοφανείων)

Τρίτη : Αγια Θεοφάνεια – αργία

Τετάρτη : Άγιος Νικόλαος

Πέμπτη : Νεάπολη

Παρασκευή : Ελούντα και Μακρύς Γιαλός

Σάββατο: Ιεράπετρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, μετά το πέρας των εορτών η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς περαιτέρω αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Οι παραγωγοί και πωλητές καλούν το καταναλωτικό κοινό να συνεχίσει να στηρίζει τις λαϊκές αγορές, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της καθημερινής τροφοδοσίας των νοικοκυριών.