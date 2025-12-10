Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα ζεστή συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, όταν το Ειδικό Σχολείο Αγίου Νικολάου επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, μετατρέποντας την κοινή δράση των δύο σχολείων σε μια πραγματική γιορτή συμπερίληψης. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και μέλη του Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κριτσάς ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας χριστουγεννιάτικες κατασκευές, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και χαράς.
Η δράση στόχευε στην ενίσχυση της αποδοχής και της επαφής ανάμεσα σε παιδιά με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σημασία των διασχολικών συνεργασιών. Μέσα από τη δημιουργική διαδικασία, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση και τη συνεργατικότητα — στοιχεία που οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν ως καθοριστικά για μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα.
Η γιορτινή ατμόσφαιρα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τους κ. Λασιθιωτάκη Γιάννη και Κοκολάκη Δημήτρη, οι οποίοι έπαιξαν κρητικά κάλαντα, προσφέροντας ένα μουσικό καλωσόρισμα .
Με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, τα σχολεία αποδεικνύουν ότι η συμπερίληψη και η συνεργασία δεν αποτελούν απλώς θεωρητικές επιδιώξεις, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν ουσιαστικά μέσα από δράσεις ανοιχτές σε όλους. Είναι αυτές οι στιγμές που χτίζουν γέφυρες, ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων και δημιουργούν ένα υγιές σχολικό περιβάλλον.
Κατερίνα Λιναρίτη,
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς
