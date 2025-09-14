«Μην πετάτε την Ιστορία στα σκουπίδια!» μας καλεί το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης: «Εάν έχετε στο σπίτι σας παλιά αντικείμενα, εργαλεία, έπιπλα, φωτογραφίες ή κειμήλια, μην τα αφήνετε στα σκουπίδια! Κρύβουν μέσα τους κομμάτια της συλλογικής μας μνήμης και αξίζουν να σωθούν. Μπορεί να είναι ένας μικρός θησαυρός που αξίζει να διασωθεί Η Ιστορία και ο Πολιτισμός δεν ανήκουν στα σκουπίδια, ούτε σε κλειστές ιδιωτικές συλλογές. Ας μην αφήσουμε τις μνήμες, την ιστορία και την παράδοση να χαθούν.

Είναι γεγονός ότι τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 πετάχτηκαν αμέτρητα πολύτιμα αντικείμενα στα σκουπίδια γιατί τα θεωρούσαμε άχρηστα. Δεν σκεφτόμασταν τότε ότι πετούσαμε στα σκουπίδια πολύτιμους θησαυρούς μας. Όταν το καταλάβαμε ήταν αργά! Τα περισσότερα δεν υπάρχουν πλέον ή βρίσκονταν στα χέρια τουριστών, καθώς, τις δεκαετίες αυτές υπήρχαν τουριστικά μαγαζιά, που οι ιδιοκτήτες τους γυρνούσαν στα χωριά και έπαιρναν –ή έκλεβαν από εγκαταλειμμένα σπίτια– ο,τιδήποτε «άχρηστο» υπήρχε και ευχαρίστως ιδιοκτήτες τους το… ξεφορτώνονταν!

Το ίδιο συνέβη και με αρκετά από τα παλιά μονοπάτια! Πολλά τα κατέστρεψαν οι μπουλντόζες για να περνά το 4×4 του βοσκού!

Ευτυχώς σε κάποια χωριά μας, βρέθηκαν φιλοπρόοδοι κάτοικοι που μετέτρεψαν τα εγκαταλειμμένα παλιά σχολεία σε μικρά λαογραφικά μουσεία. Τέτοιο Μουσείο έχει και ο Άγιος Νικόλαος, «μέσα στα πόδια των επισκεπτών», δίπλα στη γέφυρα της Λίμνης, που δυστυχώς έχει παραμείνει κλειστό. Βέβαια, στην παρούσα φάση, πρωτεύον είναι να κάνουμε ο,τιδήποτε περνά από το χέρι μας ώστε να σώσουμε το κτίριο από την ΕΤΑΔ που έχει βρει πολύ βολικό τον Άγιο Νικόλαο για να ξεπουλήσει όλα τα ιστορικά κτίρια της πόλης.

ΛΕΩΝ,Κ.