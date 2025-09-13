Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το MyCoast και τις καταγγελίες. Μέσω του MyCoast οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν αν στις παραλίες στις οποίες βρίσκονται τηρείται η νομιμότητα των όρων παραχώρησης και να υποβάλλουν σχετική καταγγελία σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κάλυψης. Ουσιαστικά συμβάλει στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παραχώρηση των αιγιαλών, καθώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν το MyCoast στο κινητό τους, να ανοίξουν την εφαρμογή και να ενεργοποιήσουν το GPS του κινητού τους. Μετά μπορούν να εντοπίσουν την περιοχή ενδιαφέροντός τους στο χάρτη και στην συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής τους το πολύγωνο της παραχώρησης. Επιλέγοντας το πολύγωνο εμφανίζονται τα στοιχεία της περιοχής δηλαδή η τοποθεσία, η έναρξη λήξη της παραχώρησης, χρήση και εμβαδόν. Οι χρήστες μετά μπορούν να προσδιορίσουν το λόγο της καταγγελίας και να εισαγάγουν μια συνοπτική περιγραφή του προβλήματος.

Στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΑΝ μάλιστα, έχουν αναρτήσει QR codes. Ανοίγοντας την εφαρμογή του MyCoast μπορείτε να τα σκανάρετε για να διαπιστώσετε τις εγκεκριμένες παραχωρήσεις από την κτηματική υπηρεσία. Μετά από μια καταγγελία είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, η εφαρμογή εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν μόνο στο ιστορικό των επώνυμων καταγγελιών τους και στα στοιχεία αυτών, όπως για παράδειγμα την κατάσταση της καταγγελίας. Έπειτα οι υποβληθείσες καταγγελίες εμφανίζονται στο υποσύστημα «Μητρώο Παραχωρήσεων Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να εξετασθούν από τις αρμόδιες Κτηματικής Υπηρεσίες.

Παλαιότερα, σημείωσε ο κ. Αστρουλάκης, έπρεπε να πας εκεί για να κάνεις καταγγελία ή να πάρεις τηλέφωνο, ενώ τώρα η διαδικασία έχει γίνει πολύ εύκολη και ο κόσμος κάνει καταγγελίες πολύ πιο εύκολα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα παραπτώματα, για τα οποία γίνονται οι καταγγελίες. Ο κ. Αστρουλάκης μας εξήγησε ότι ακόμα και στις παραλίες μας οι καταγγελίες είναι χιλιάδες, έχουν ελεγχθεί φυσικά από την αρμόδια Υπηρεσία, αλλά δεν τους έχει επιβληθεί κανένα πρόστιμο. Όπως τόνισε, η Εταιρεία τηρεί όλες τις προδιαγραφές. Πάντως, όπως υπογράμμισε, σε άλλα μέρη αυτή η εφαρμογή του MyCoast έχει βοηθήσει σχολιάζοντας ότι είναι καλό να υπάρχει έλεγχος.

Όπως είπε, οι παραλίες μας θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τέλη Οκτώβρη- αρχές Νοέμβρη. Μετά θα μαζευτούν ξαπλώστρες και ομπρέλες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ