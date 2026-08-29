Με υψηλές πληρότητες, που σε αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες έφτασαν ακόμη και το 100%, κινήθηκε ο Αύγουστος για τον τουρισμό της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιόδου αιχμής. Και το σημαντικότερο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εν γένει την αλυσίδα που συναποτελεί το τουριστικό προϊόν είναι ότι η αυξημένη ζήτηση δε φαίνεται να σταματά μαζί με τον μήνα της παραδοσιακής αιχμής, καθώς θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για το Σεπτέμβριο.

Με βάση την εικόνα που μεταφέρει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευθυντής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Γιώργος Πελεκανάκης, ο Αύγουστος ξεκίνησε και συνεχίζει να κινείται ως μήνας σε ολόκληρο το νησί με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, η οποία ήταν εμφανής τόσο στις ξενοδοχειακές μονάδες, όσο και στις αφίξεις από αέρος και θαλάσσης. «Όλη η Κρήτη ήταν γεμάτη. Και τα αεροπλάνα και τα πλοία. Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πολλά ξενοδοχεία έφτασαν σε πληρότητες ακόμη και 100%.

Ο Αύγουστος, βέβαια, αποτελεί παραδοσιακά τον μήνα της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πελεκανάκη, η φετινή εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η μεγάλη παρουσία κόσμου στο νησί δεν αφορά αποκλειστικά τους επισκέπτες που διαμένουν σε ξενοδοχεία. Την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου πολλοί επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους σε φίλους και συγγενείς ή να επιστρέψουν στα χωριά τους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική κίνηση στην Κρήτη.

Καλός και ο Σεπτέμβριος

Μετά την κορύφωση του Αυγούστου το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη της σεζόν τον Σεπτέμβριο. Και σε αυτό το μέτωπο η εκτίμηση του κ. Πελεκανάκη, με βάση και την εικόνα των προκρατήσεων, παραμένει θετική.

«Θα έχουμε πάλι υψηλές πληρότητες», αναφέρει, εκτιμώντας ότι η ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή και τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου.

Η διατήρηση υψηλών πληροτήτων μετά το τέλος Αυγούστου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τουριστικό κλάδο, καθώς διευρύνει στην πράξη το διάστημα κατά το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να δουλεύουν σε υψηλούς ρυθμούς.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Σεπτεμβρίου είναι, σύμφωνα με τον κ. Πελεκανάκη, το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την περίοδο της απόλυτης αιχμής.

Με τις τιμές να είναι χαμηλότερες από εκείνες του Αυγούστου, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν οικονομικότερες επιλογές, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για διακοπές μετά το τέλος της παραδοσιακής υψηλής περιόδου.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η διαφορετική ταξιδιωτική συμπεριφορά των επισκεπτών από το εξωτερικό. Οι Ευρωπαίοι δε συνδέουν στον ίδιο βαθμό τις θερινές διακοπές τους αποκλειστικά με τον Αύγουστο και έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ταξιδεύουν και τον Σεπτέμβριο.

Αυτό τους επιτρέπει να αποφεύγουν την περίοδο της μεγαλύτερης αιχμής και ταυτόχρονα να επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές.

Για τις ελληνικές οικογένειες, αντίθετα, τα περιθώρια είναι πιο περιορισμένα όσο πλησιάζει η έναρξη της σχολικής περιόδου, γεγονός που καθιστά τον Αύγουστο περισσότερο «δεσμευτικό» ως μήνα διακοπών.

Η δυνατότητα των ξένων επισκεπτών να μεταθέτουν χρονικά τις διακοπές τους λειτουργεί θετικά για την Κρήτη και συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών πληροτήτων και μετά το τέλος Αυγούστου.

Με το μήνα της παραδοσιακής αιχμής να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις εκτιμήσεις για τον Σεπτέμβριο να παραμένουν θετικές, η τουριστική σεζόν στην Κρήτη δείχνει ότι έχει ακόμη δρόμο μπροστά της.

Το επόμενο στοίχημα είναι η δυναμική αυτή να διατηρηθεί όσο βαθύτερα γίνεται μέσα στο φθινόπωρο, ενισχύοντας στην πράξη την πολυσυζητημένη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ