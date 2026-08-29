Το ντοκιμαντέρ «Metamorphosis», σε σκηνοθεσία του Μάνου Σφυράκη, επιλέχθηκε να προβληθεί στο 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (21 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 2026).

Το «Metamorphosis» είναι ένα κινηματογραφικό πορτρέτο του γλύπτη και εικαστικού Μανόλη Χαρούλη, ενός δημιουργού που αντλεί την έμπνευσή του από τη φύση, το φως και το μοναδικό τοπίο της Κρήτης: «Μέσα από το έργο του, το ξύλο, οι φυσικές πέτρες και το σίδερο μεταμορφώνονται σε ζωντανές μορφές και διαχρονικά σύμβολα. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ φωτίζει και τη ζωγραφική πλευρά του καλλιτέχνη».

ΛΕΩΝ.Κ.