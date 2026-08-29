Λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου και οι ρυθμοί και η κινητικότητα στην πόλη του Αγίου Νικολάου συνεχίζουν να είναι αυξημένοι. Πολλά διάσημα πρόσωπα επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή και απολαμβάνουν κάποιες από τις ημέρες των διακοπών τους.

Φέτος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μας επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων ο Σάκης Ρουβάς με τη σύζυγο του Κάτια Ζυγούλη, η Ναταλία Γερμανού, η εκατομμυριούχος influencer Emily Abraham, ο youtuber και influencer Fipster αλλά και ο Λάκης Γαβαλάς.

Την περασμένη εβδομάδα η περιοχή μας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πρώην παιχτών reality, influencer και tik-toker. Η Μαρία Λυμπεροπούλου με τον σύντροφό της Ορφέα Γενκιανίδη τους οποίους γνωρίσαμε μέσα από το «Survivor», διέμειναν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ελούντα και απόλαυσαν τα μαγαζιά αλλά και τη φιλοξενία της περιοχής. Διατηρούν «δυνατούς» λογαριασμούς στα social media και ανάρτησαν βίντεο που δοκίμαζαν φαγητά αλλά και καταστήματα της περιοχής ενώ δεν έλειψαν και τα ντοκουμέντα με θέα τη λίμνη του Αγίου Νικολάου και άλλα πλάνα από την περίοδο των διακοπών τους.

Το μπάνιο του απόλαυσε ένα ακόμη ζευγάρι της showbiz. Η πρώην παίχτρια reality Στέλλα Μιζεράκη και ο σύντροφός της Δόκτωρ Χταπόδιας, ιδιαίτερα γνωστός για τα χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζει στα social media επισκέφτηκαν το amoodi όπου έκαναν τη βουτιά τους, ενώ αργότερα είδαμε φωτογραφίες και από άλλα σημεία του Αγίου Νικολάου. Αρκετός νεαρόκοσμος που τους συνάντησε τους ζήτησε να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η Γλυκερία Τσολπίδου και ο Αναστάσης Βάσσος είναι ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Power of Love» και στη συνέχεια παντρεύτηκαν. Εκείνοι, τις τελευταίες ημέρες επισκέφτηκαν πολλές περιοχές της Κρήτης, ξεκινώντας από τα Χανιά και καταλήγοντας στον Άγιο Νικόλαο. Με ιδιαίτερα θετικά λόγια μίλησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισκεπτόμενοι τον ιστορικό τόπο της Σπιναλόγκας, μοιραζόμενοι τη συγκίνηση και το δέος που αισθάνθηκαν μπροστά στο συγκλονιστικό αυτό τόπο.

Είναι ωραίο να βλέπουμε την περιοχή μας να φιγουράρει σε αναρτήσεις λογαριασμών με χιλιάδες ακολούθους. Λίγο η φυσική ομορφιά, λίγο η φιλοξενία, τα καταστήματα εστίασης και οι ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρονται, φαίνεται ότι ο τόπος μας αποτελεί έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό για πολλά πρόσωπα που καταγράφουν τις στιγμές τους και τις μοιράζονται καθημερινά με το κοινό τους.