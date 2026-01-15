Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημ. Αγαπητό είχε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων και Φίλων της Θάλασσας Αγίου Νικολάου, όπου συζήτησαν για την τιμολογιακή πολιτική της Μαρίνας, έναντι των 42 μικρών σκαφών που διατηρούν εντός της μαρίνας οι ερασιτέχνες ψαράδες, οι οποίοι από φέτος υποχρεώνονται σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου με βάση απόφαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ και επικύρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταβάλουν διπλάσια σχεδόν τέλη ελλιμενισμού, ύστερα από την κατάργηση όλων των εκπτώσεων που απολάμβαναν μέχρι πέρυσι.

Τα νέα τέλη, ειδικά για τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη μέχρι 7 μέτρα είναι εξουθενωτικά, τόνισαν ο πρόεδρος του σωματείου Γιώργος Σαρειδάκης, ο οποίος ζήτησε στο μεσοδιάστημα, μέχρι να γίνει η υποδομή (με τις 7 μικρές πασαρέλες) στο Καθολικό, που θα καταστήσουν εφικτή τη μεταφορά περίπου 15 μικρών σκαφών από τη Μαρίνα στο Καθολικό, να ισχύσει μια έκπτωση 15%-20% για τα μικρότερα σκάφη των δημοτών Αγίου Νικολάου, μέχρι να μεταφερθούν στον Ορμο Αγίου Νικολάου.

Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του συλλόγου, η ΔΑΕΑΝ ως δημοτική εταιρεία οφείλει να ασκεί μια τιμολογιακή πολιτική υπέρ των δημοτών, μονίμων κατοίκων του Αγίου Νικολάου που διατηρούν μικρά ερασιτεχνικά σκάφη στη μαρίνα. Και τόνισαν ότι αν υπήρχε η κατάλληλη λιμενική υποδομή, τα σκάφη των μελών του συλλόγου τους θα μεταφέρονταν εκεί.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης στους ερασιτέχνες αλιείς, η νέα τιμολογιακή πολιτική δεν επέβαλε αυξήσεις στα τέλη, απλά κατήργησε τις πολλές εκπτώσεις που ίσχυαν τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις κατηγορίες σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μαρίνα, καθιστώντας την οικονομικά ελλειμματική, ενώ είναι η μόνη οργανωμένη μαρίνα σε ολόκληρη την Κρήτη και δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό. Εχοντας διαπιστωμένο αυτό το πρόβλημα, η προηγούμενη διοίκηση της ΔΑΕΑΝ ακόμη, είχε αναθέσει σε ιδιωτικό γραφείο την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, η οποία υπέδειξε ότι ήταν η Μαρίνα με τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα και ότι για να πάψει να είναι ζημιογόνος και να καταστεί βιώσιμη, έπρεπε να επαναπροσδιορίσει την τιμολογιακή πολιτική της, επιβάλλοντας αυξήσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες της, εξήγησε ο Δήμαρχος. Εντούτοις, όπως είπε, τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι ερασιτέχνες ψαράδες δεν είναι πολύ υψηλά και αντιστοιχούν στο κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει ο τουριστικός λιμένας.

Επίσης ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο «Μάστερ Πλαν» της χερσαίας ζώνης λιμένος που είναι υπό εκπόνηση, όπου, όπως είπε, προβλέπεται η κατασκευή προσήνεμου μώλου κοντά στο Μπουρούνι ώστε να δημιουργηθεί υπήνεμη ζώνη, για να μπορέσουν να προσδένουν πολύ περισσότερα ερασιτεχνικά σκάφη.

Εξ άλλου, όπως αναφέρθηκε, ήδη έχει ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. (η οποία όμως κατέπεσε για τυπικούς λόγους) που απηχεί της επιδίωξης από πλευράς του Δήμου για απομάκρυνση των επαγγελματικών σκαφών από τον όρμο του Καθολικού, καθιστώντας τον αγκυροβόλιο μόνο για τα εκατοντάδες ερασιτεχνικά σκάφη της περιοχής. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι οι κάτοχοι των επαγγελματικών σκαφών αντιδρούν στην προοπτική αυτή, διευκρίνισε όμως ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Πρόεδρος του Δ. Λιμενικού Ταμείου Δημ. Αγαπητός ενημέρωσε τα μέλη του συλλόγου ότι έχει σταλεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας ο φάκελος για την έγκριση της τοποθέτησης των 7 πασαρέλων στο Καθολικό και δεσμεύτηκε ότι μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο θα τοποθετηθούν και θα καταστεί δυνατή η μεταφορά περί των 15 ερασιτεχνικών σκαφών στις νέες θέσεις πρόσδεσης που θα δημιουργηθούν στον Ορμο. Με την ανάπλαση στο Καθολικό και την απομάκρυνση των επαγγελματικών σκαφών θα αυξηθούν περαιτέρω οι θέσεις πρόσδεσης ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι όσοι από τους ερασιτέχνες θέλουν να αποχωρήσουν από τη Μαρίνα, είπε.

Ο πρόεδρος του σωματείου ζήτησε να δοθεί στο Σύλλογο αντίγραφο της μελέτης βιωσιμότητας που υπαγόρευσε τη νέα τιμολογιακή πολιτική καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Μαρίνας, για να τα μελετήσει – αίτημα που μέχρι στιγμής η διοίκηση της μαρίνας έχει απορρίψει.

Ο κ. Σαρειδάκης δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ μετά τη συνάντηση ότι η απάντηση της δημοτικής αρχής δεν ικανοποιεί τους ερασιτέχνες ψαράδες, επιμένοντας ότι η ΔΑΕΑΝ ως δημοτική εταιρεία – διαχειρίστρια της Μαρίνας οφείλει να εφαρμόσει χαμηλότερο τιμολόγιο για τους ερασιτέχνες ψαράδες – δημότες μονίμους κατοίκους Αγίου Νικολάου και τουλάχιστον για τα σκάφη έως 7 μ. που είναι αφορολόγητα και από την πολιτεία. Η έκπτωση που διεκδικεί το σωματείο ας μην επανέλθει στο 50% που ήταν μέχρι πρόσφατα, πρέπει όμως να είναι τουλάχιστον 10%-20%, επιδεικνύοντας έτσι ο Δήμος και το κοινωνικό του πρόσωπο. Τέλος είπε ότι σκοπεύει στην Γ.Σ. του Συλλόγου που θα γίνει σύντομα να προσκαλέσει τους προέδρους της ΔΑΕΑΝ Γ. Αστρουλάκη και του Δ.Λ.Τ. Δ. Αγαπητό ώστε να ενημερώσουν τα μέλη για όλα αυτά τα ζητήματα.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Γ. Γραμματέας του συλλόγου Στάθης Γραφανάκης και ο Ταμίας Μανώλης Σαρειδάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ