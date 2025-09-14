Η Κρήτη αναδεικνύεται ως ο κύριος μοχλός της εθνικής δυναμικής που αναπτύσσει η βραχυχρόνια μίσθωση, ηγούμενη της ανάπτυξης στην Ελλάδα τόσο σε επίπεδο νέων καταχωρήσεων, όσο και σε επίπεδο κρατήσεων. Το νησί μας χαρακτηρίζεται ως «πρωταγωνιστής» στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, προσελκύοντας ένα τεράστιο κύμα τουριστών.

Οι επιδόσεις κατά την περίοδο αιχμής (Ιούλιος-Αύγουστος 2025) είναι ενδεικτικές, με το νησί να καταγράφει διψήφιες αυξήσεις σε σχέση με τα στοιχεία του 2024. Η ζήτηση το φετινό Ιούλιο αυξήθηκε κατά 12,7%, φτάνοντας τις 310.181 διανυκτερεύσεις (αύξηση κατά 35.300). Η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) ανήλθε στα 210,55 € (από 206,99 € το 2024), ενώ τα διαθέσιμα καταλύματα αυξήθηκαν σε 18.624 (από 17.479). Η ζήτηση εκτοξεύθηκε τον Αύγουστο κατά 18,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, με 305.475 διανυκτερεύσεις (αύξηση κατά 43.000). Η ADR αυξήθηκε στα 219,32 € (από 212,73 €), και τα διαθέσιμα καταλύματα έφτασαν τα 18.544 (από 16.820).

Αυτή η ανάπτυξη εδράζεται σε μια ήδη ισχυρή βάση από το 2023, έτος κατά το οποίο η Κρήτη απέσπασε το 26% των συνολικών τουριστικών εσόδων της Ελλάδας (5,2 δισ. €) και το 17% του συνόλου των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πανελλαδικά μετά την Αττική.

Η τιμολόγηση στο Λασίθι

– Ο Άγιος Νικόλαος λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση. Το μέσο κόστος ενοικίασης ενός καταλύματος διακοπών είναι περίπου $102 (96 €) ανά διανυκτέρευση, με τις τιμές να ξεκινούν από $44 (41 €) και να αυξάνονται σημαντικά για τα premium ακίνητα (όπως μαρτυρούν τα δεδομένα του AirBNB).

– H Σητεία προσφέρει πιο ανταγωνιστικές τιμές, με τη μέση τιμή διαμονής για 6 ημέρες να ανέρχεται περίπου στα $691 (650 €), που μεταφράζεται σε ADR περίπου $115 (108 €). Οι τιμές μπορούν να ξεκινούν από μόλις $46 (43 €).

– Στην Ιεράπετρα, τα δεδομένα τιμολόγησης των ξενοδοχείων υποδηλώνουν ένα ευρύ φάσμα, από περίπου 50-70 € ανά διανυκτέρευση για τα τυπικά ξενοδοχεία έως πάνω από 280 € για τα θέρετρα στην περίοδο αιχμής, υποδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα ADR και για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή.

– Τέλος, η Ελούντα τοποθετείται στο υψηλότερο άκρο της αγοράς, με πολυτελή ξενοδοχεία και βίλες να διαμορφώνουν τις ανώτατες τιμές, θέτοντας το ανώτατο όριο για την τιμολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε ολόκληρο τον νομό, χωρίς όμως να δίνεται μέσος όρος, δεδομένων των διαφοροποιήσεων στις υψηλές τιμές.

Ο ανταγωνισμός

Η ανάλυση των δεικτών απόδοσης αποκαλύπτει μια σημαντική τάση. Δείχνει δηλαδή πως οι ιδιοκτήτες δεν αυξάνουν απλώς τις τιμές τους, αλλά καταφέρνουν να γεμίζουν τα ακίνητά τους για περισσότερες νύχτες σε αυτές τις υψηλότερες τιμές. Αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη μιας γνήσιας, βαθιάς ζήτησης και λειτουργικής αποτελεσματικότητας, σημάδι μιας θεμελιωδώς υγιούς και κερδοφόρας αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, η ελαφρά πτώση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στην πανελλαδική πληρότητα του Μαΐου 2025 είναι η πρώτη ένδειξη της πίεσης από την «υπερπροσφορά». Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός μήνα της ενδιάμεσης περιόδου, όταν η προσφορά αυξανόταν ραγδαία ενόψει του καλοκαιριού. Υποδηλώνει ότι, ενώ η περίοδος αιχμής μπορεί να απορροφήσει το νέο απόθεμα, οι ενδιάμεσες περίοδοι είναι αυτές όπου ο ανταγωνισμός θα γίνει αισθητός πρώτα. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε πιο επιθετικές στρατηγικές δυναμικής τιμολόγησης μεταξύ των ακινήτων μεσαίας κατηγορίας στο Λασίθι, ειδικά για τον Μάιο και τον Οκτώβριο, προκειμένου να διατηρηθούν τα επίπεδα πληρότητας έναντι ενός μεγαλύτερου αριθμού ανταγωνιστών.

Η εποχικότητα στην Κρήτη

Η αγορά παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, χαρακτηριστικό ενός μεσογειακού νησιωτικού προορισμού. Η περίοδος Αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος έχει υψηλότερα επίπεδα. Σε εθνικό επίπεδο, η πληρότητα έφτασε το 40% τον Ιούνιο του 2025, παραμένοντας σταθερή σε σχέση με το 2024 παρά τη μαζική αύξηση της προσφοράς. Τα ειδικά για την Κρήτη δεδομένα δείχνουν μια αύξηση ρεκόρ της τάξης του 21,8% στις καλοκαιρινές κρατήσεις, την υψηλότερη στην Ευρώπη.

Στην ενδιάμεση περίοδο (Απρίλιος-Μάιος, Οκτώβριος), ενισχύεται σημαντικά η κίνηση. Η πανελλαδική πληρότητα τον Απρίλιο του 2025 ήταν 26% (+3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024), ενώ ο Μάιος σημείωσε μια ελαφρά πτώση στο 28% (-2 μονάδες), πιθανότατα λόγω της μαζικής εισροής νέων καταχωρήσεων ενόψει του καλοκαιριού.

Στη χαμηλή περίοδο (Νοέμβριος-Μάρτιος), η πληρότητα μειώνεται σημαντικά. Τα πανελλαδικά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 κυμάνθηκαν στο εύρος 14%-17%.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ