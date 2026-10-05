Μια σπουδαία διεθνή διάκριση σημείωσε ο Γιάννης Μανιαδάκης, εκπροσωπώντας τον Σκοπευτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου, στο World Shoot Shotgun 2026, που πραγματοποιείται στην Κόρινθο. Ο Γιάννης κατέκτησε την 3η θέση στον κόσμο στην κατηγορία OPEN JUNIOR, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και τη σκληρή δουλειά που έχει προηγηθεί.

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, συγχαίρει τον αθλητή του για τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

«Παγκόσμιος Πρωταθλητής! Μια λέξη, εκατομμύρια συναισθήματα. Η επιτυχία του Γιάννη μας είναι το πιο φωτεινό παράδειγμα για όλους μας και όχι μόνο για τη νέα γενιά, αποδεικνύοντας ότι με πίστη και σκληρή δουλειά τα όνειρα παίρνουν σάρκα και οστά», αναφέρει ο Όμιλος.

Παράλληλα, του εύχεται θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στις επιτυχίες, με ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.