Με την διοργάνωση του «3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG» στη Νεάπολη, τη θεατρική παράσταση «Υπόθεση Σωκράτη – Η Συνήγορος» στο υπαίθριο θέατρο του ΕΟΤ, την ημέρα μνήμης για τα «103 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή», το event «ΕΞ Games 2025», την έκθεση «Η Τέχνη της Κεραμικής στον Τροχό» στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου, τις προσκλήσεις συμμετοχής νέων μελών στη Δημοτική Φιλαρμονική Νεάπολης- στη Μικτή Χορωδία Ενηλίκων και στην Παιδική – Νεανική Χορωδία του Δήμου Αγίου Νικολάου, την εκδήλωση για τα «6α Μαγειρέματα του Δρόμου», την προκήρυξη του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο : «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας» και τις προβολές ταινιών στο κινηματοθέατρο «Δρήρος» της Νεάπολης συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, φορείς και σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής.

📍 Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 είναι οι εξής:

«3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG» στη Νεάπολη – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Στη Νεάπολη πέφτει η αυλαία του φετινού τρίτου κύκλου των Τουρνουά Μπάσκετ «3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG»το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο επίλογος της φαντασμαγορικής διοργάνωσης που σημάδεψε τα αθλητικά δρώμενα της Κρήτης θα γραφτεί στην Πλατεία Δικαστηρίων με διοργανωτές τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της ομάδας Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση.

Η αυλαία της δράσης στη Νεάπολη θα ανοίξει στις 16:30 του Σαββάτου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες στις κατηγορίες κάτω των 9, κάτω των 11, κάτω των 13, κάτω των 15, κάτω των 18 και άνω των 18 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και τους καθιερωμένους και πάντοτε συναρπαστικούς διαγωνισμούς τρίποντων και ελευθέρων βολών.

Στη φετινή σεζόν τα Τουρνουά «3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG» υποστηρίζουν το Αθλητικό Σωματείο Κινητικά Αναπήρων (Α.Σ.Κ.Α.) Ηράκλειο στο οποίο διατίθενται τα έσοδα από την προαιρετική αγορά των αγωνιστικών φανελών με το συμβολικό τίμημα των τριών ευρώ.

Πλατεία Δικαστηρίων Νεάπολη – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ώρα : 16: 30

«Υπόθεση Σωκράτη – Η Συνήγορος» με τη Φαίη Δαμιανάκη στο υπαίθριο θέατρο του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο/ Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Μια θεατρική παράσταση που ζωντανεύει τον Σωκράτη και φέρνει στο προσκήνιο τη φωνή της υπεράσπισης.

Μια βραδιά στο θέατρο που θα μας ταξιδέψει από το παρελθόν στο σήμερα, με λόγο ζωντανό και επίκαιρο.

Εδώ ο λόγος προβάλλεται ως αυτόνομη αξιακή οντότητα, χωρίς μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερους Θεατρικούς προβολείς, απλά όπως γινόταν στα αρχαία χρόνια.

Υπάρχουν ρολόι Δραματικοί Ρητορικοί και Κωμικοί οι οποίοι ερμηνεύονται όλοι από το ίδιο πρόσωπο την ηθοποιό και συγγραφέα του έργου Φαίη Δαμιανάκη.

Επακολουθεί ανοιχτή διαλεκτική συζήτηση πάνω σε κάθε επιστητό. Για τη ζωή των ανθρώπων και την ουσία των πραγμάτων.

Συντελεστές: Κείμενο, Σκηνοθεσία, Ερμηνεία, Κοστούμια Φαίη Δαμιανάκη

Μουσική επένδυση από τον Βιολοντσελίστα: Σ.Α. Γιαννόπουλο

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Υπαίθριο Θέατρο Ε.Ο.Τ.

Ώρα : 20:30

Είσοδος με Ελεύθερη Συνεισφορά

«103 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή» Ημέρας Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (1922-2025) – Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Εκδηλώσεις μνήμης, για τα 103 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής απ’ το Τουρκικό Κράτος, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο, κατά την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

•10:00 π.μ. Τέλεση μνημόσυνου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας & Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμο.

•Ομιλία για τα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής από τον κ. Ιωάννη Μπέρκοβιτς Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων.

• Μετά το πέρας της ομιλίας θα γίνει στο χώρο μπροστά από το Μνημείο των Ηρώων:

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τις Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές, και εκπροσώπους των Προσφυγικών Σωματείων.

«ΕΞ Games 2025» – Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ένα event αφιερωμένο στον χώρο των extreme sports που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Skate Contest: Best Run – BMX Contest: Best Run – Scooter Contest: Best Run – Surf Skate Contest: Coolest Ride

Οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας θα βραβευτούν με ειδικά δώρα.

Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μουσική και κεράσματα, σε ένα μοναδικό απόγευμα γεμάτο αθλητισμό, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια.

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – ΔΑΕΑΝ.

Με την υποστήριξη τοπικών συλλόγων και επιχειρήσεων.

Χώρος: Skatepark Αγίου Νικολάου.

Ώρα έναρξης: 17:30.

Είσοδος ελεύθερη.

«Η Τέχνη της Κεραμικής στον Τροχό» στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου Παρασκευή 12 – Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Κωνσταντίνος Σπυρίδης, ο Νικόλαος Κουλουράς και ο Παναγιώτης Κουτζέλας, επαγγελματίες κεραμίστες με πολυετή εμπειρία και κοινή προσήλωση στη χρηστική κεραμική, παρουσιάζουν ένα τριήμερο ανοιχτό αφιέρωμα στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιούνται ζωντανές επιδείξεις στον ηλεκτρικό τροχό, στον παραδοσιακό ποδοκίνητο τροχό καθώς και σε τεχνικές με το χέρι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δουλεύει καθημερινά η ομάδα στο εργαστήριό της.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια κατασκευής, να δουν εργαλεία και έτοιμα κεραμικά, να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς και να γνωρίσουν από κοντά τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής χρηστικών κεραμικών.

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σύγχρονη χρηστική κεραμική και η γνωριμία με το έργο και τη φιλοσοφία του εργαστηρίου.

Ώρα : 18:00 -20:00

Είσοδος ελεύθερη

Εγγραφές στη Φιλαρμονική Νεάπολης (12- 25 Σεπτεμβρίου)

Ξεκίνησαν από χθες (12/9) οι εγγραφές μαθητών Δ΄- Ε΄& ΣΤ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου στη Φιλαρμονική Νεάπολης.

Διδάσκονται θεωρητικά μαθήματα, κρουστά και πνευστά όργανα (τρομπέτα-σαξόφωνο κ.α), ενώ μετά τον πρώτο χρόνο ένταξης των παιδιών στο σύνολο, παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης και δεύτερου οργάνου.

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.

Ημερομηνίες εγγραφών στο κτίριο της Φιλαρμονικής από 12- 25 Σεπτεμβρίου / Δευτέρα – Παρασκευή.

Ώρες : 16:00 – 20:00

Τηλέφωνο Μαέστρου : Νεκτάριου Αρακαδάκη : 6973985287

Ακροάσεις νέων μελών για τη Μικτή Χορωδία ενηλίκων και για την Παιδική – Νεανική Χορωδία Δήμου Αγίου Νικολάου

Η Μικτή Χορωδία ενηλίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου πραγματοποιεί ακροάσεις

για νέα μέλη.

Οι ακροάσεις αφορούν άνδρες και γυναίκες, 18 – 60 ετών, που αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι και επιθυμούν να εκφραστούν μέσα από αυτό.

Το ρεπερτόριο της χορωδίας περιλαμβάνει τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, παραδοσιακά και σύγχρονα ελληνικά και ξένα τραγούδια, μουσική από τον διεθνή κινηματογράφο, αλλά και χορωδιακά έργα κλασικής μουσικής.

Οι μουσικές γνώσεις και η χορωδιακή εμπειρία είναι επιθυμητά, αλλά δεν αποτελούν προϋπόθεση.

Οι ακροάσεις θα γίνουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στο κινηματοθέατρο» «REX» από τις 19:00 έως τις 21:00.

Παιδική-Νεανική Χορωδία Δήμου Αγ. Νικολάου

Τις παραπάνω ημέρες (Δευτέρα 15 & Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου) στο κινηματοθέατρο «REX» θα πραγματοποιηθούν ακροάσεις για παιδιά ηλικίας 8-17 ετών, που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην Παιδική ή στην Νεανική Χορωδία του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το ρεπερτόριο των χορωδιών αυτών, περιλαμβάνει από κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις, κλασική μουσική κ.α., ενώ στις δράσεις τους περιέχονται συναυλίες, μουσικές συνεργασίες και ταξίδια.

Οι μουσικές γνώσεις είναι επιθυμητές, αλλά δεν αποτελούν προϋπόθεση.

Οι ακροάσεις θα γίνουν από τις 17:00 έως τις 19:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6936785430 (Μανώλης Κανακάκης – μαέστρος)

6906607745 (Πόπη Μαλλιαρόζη – πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Χορωδίας).

Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει τα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» – μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο.

Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές», ενώ η εκδήλωση σύμφωνα με τους διοργανωτές αφιερώνεται στην μνήμη του Σπύρου Κοκοτού μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι και Σχολεία

Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα: Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ, Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γυναικών με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές, συλλόγους και σχολεία που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τα υλικά του τόπου μας.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης» και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 15 /09/2025

Πληροφορίες & Συμμετοχές: 28410 – 89513

Email: [email protected]

31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 31ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας, ένα διαγωνισμό – θεσμό που συνεχίζει με νέες ιδέες και νέες προοπτικές και επιθυμεί να ανανεώσει τους δεσμούς των γραμμάτων με τις νεότερες γενιές.

Ως το 2011 ο διαγωνισμός ήταν ενταγμένος στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης , ενώ ως το 2014 αποτέλεσε αυτόνομη πολιτισμική δράση.

Το 2025 επανέρχεται αυτόνομα, μετά από 10 χρόνια, ως μία από τις προτεραιότητες πνευματικών αναζητήσεων του Δήμου μας!

Ο φετινός Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη των δύο τελευταίων Αντιστασιακών του τόπου μας, των αειμνήστων Γεωργίου Χατζηδάκη και Δώρας Φθενάκη- Κοκολάκη, που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας.

Η στάση τους απέναντι στη ζωή και στην Ιστορία υπήρξε φάρος ήθους, αντίστασης και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Με τη δράση και τη διαχρονική τους παρουσία, ενσάρκωσαν αξίες που δεν ξεθωριάζουν: τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη νεανική τόλμη και την αταλάντευτη πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους.

Θέμα Διαγωνισμού:

«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»

Στις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, η Αντίσταση γεννήθηκε όχι μόνο ως όπλο κατά της βίας, αλλά και ως πράξη ψυχικού μεγαλείου, ελευθερίας και αλληλεγγύης.

Σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος εξακολουθεί να ταλανίζεται από πολέμους, προσφυγιά, ανισότητες, βία, παραπληροφόρηση, τεχνολογική εξάρτηση, υποκρισία, κ.α.

Κι όμως, σε κάθε γωνιά, άνθρωποι συνεχίζουν να ορθώνουν το ανάστημά τους: με λόγο και τέχνη οδηγώντας τη σκέψη στην αλήθεια και στην αποτύπωση της με πράξεις.

Οι ποιητές μας δίνουν την οπτική τους:

«Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, […]`

που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα,

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές

και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους

χυμούς ειρήνη και φως.» Νικηφόρος Βρεττάκος

«Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών

και διαβατηρίων

στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία

στα εργοστάσια πολεμικών υλών

σ’ αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια

στα θούρια

στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους

στους θεατές

στον άνεμο

σ’ όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς

στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας

ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ

αντισταθείτε.

Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την

Ελευθερία.»

Μιχάλης Κατσαρός, Κατά Σαδδουκαίων

«Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου,

ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου,

ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης,

ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.

Αλλά δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου

θ΄ αντιστέκομαι.»

Σαμίχ Αλ Κάσεμ-Παλαιστινιακή ποίηση

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί δημιουργούς από όλη την Ελλάδα να υψώσουν τη δική τους φωνή μέσα από τη λογοτεχνία, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό-φόρο τιμής όχι μόνο στους αγώνες του παρελθόντος, αλλά και τις αντιστάσεις του παρόντος.

Είδη Διαγωνισμού:

1. Ποίηση

2. Διήγημα

3. Δοκίμιο

4. Παραμύθι

Κατηγορίες:

1. Ενήλικες

2. Μαθητές Λυκείου

3. Μαθητές Γυμνασίου

Όροι συμμετοχής:

1)Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όπου κι αν διαμένουν, καθώς και αλλοδαποί κάτοικοι της χώρας που γράφουν ελληνικά.

2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε όλα τα είδη του διαγωνισμού.

3) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι τρία για τον κάθε δημιουργό μέχρι μία σελίδα το καθένα ή μία ποιητική σύνθεση μέχρι τρεις σελίδες.

Το Παραμύθι, το Δοκίμιο και το Διήγημα θα πρέπει να έχει έκταση ως δέκα σελίδες. (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 10).

4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7

72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

(Για τον 31 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας)

Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν:

α) Τα έργα σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίγραφα (γραμματοσειρά: Arial, μέγεθος γραμμάτων: 10, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμία άλλη ένδειξη.

β) Ένας μικρότερος φάκελος όπου εξωτερικά θα γράφει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος όπου επιθυμεί να συμμετάσχει, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία:

Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, τόπο καταγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail.

(Όσοι συμμετέχουν και σε όλα τα είδη, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο ή τρίτο μικρό φάκελο – ένα για κάθε είδος – με το ίδιο πάντα ψευδώνυμο).

5) Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

6) Προθεσμία υποβολής: Ως 28 Σεπτεμβρίου 2025, (σφραγίδα

ταχυδρομείου).

Τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο.

Βραβεία:

Θα απονεμηθούν βραβεία στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι στους συμμετέχοντες.

Κριτική Επιτροπή:

Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή λογοτεχνών, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της προθεσμίας.

Πληροφορίες:

[email protected], 2841089513

Καλούνται οι Δήμοι, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τα Μ.Μ.Ε. να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που έχει στόχο την ανάδειξη και την προβολή των πνευματικών δημιουργών.

Οργανωτική Επιτροπή: Πολυχρονάκη Γεωργία – Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού, Κωστάκη Μαρία – Φιλόλογος, π. Αντιπρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ, Οδυσσέας Σγουρός – Αρχιτέκτων Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΠΟΔΑΝ, Θραψανιώτης Εμμανουήλ – πρ. Βουλευτής Λασιθίου και π. Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ

Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο : «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας (19 Αυγούστου) σας καλεί να συμμετάσχετε σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας, με θέμα: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας».

Η έκθεση έχει ως στόχο να αναδείξει τον τόπο μας μέσα από τη ματιά των ανθρώπων που τον ζουν καθημερινά — τις γειτονιές, τη φύση, τις στιγμές, τους ανθρώπους, τα τοπία και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τον Δήμο μας ξεχωριστό.

Όροι Συμμετοχής :

Η έκθεση απευθύνεται σε κατοίκους, δημότες αλλά και επισκέπτες του Δήμου Αγίου Νικολάου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φωτογραφικής εμπειρίας.

Αριθμός φωτογραφιών:

Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποστείλει έως 3 φωτογραφίες.

Θεματολογία

Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν μέρη, πρόσωπα ή στιγμές από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, όπως εσείς τα βλέπετε και τα αγαπάτε.

Υποχρεωτική αναφορά τοποθεσίας

Σε κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να αναφέρεται η τοποθεσία που απεικονίζεται (είτε στην περιγραφή είτε στον τίτλο του αρχείου).

Μορφή &Ανάλυση αρχείων:

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν σε καλή ανάλυση σε μορφή .jpg ή png.

Τρόπος Υποβολής

Αποστέλλονται στο email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2025

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 – 89513

Χρήση φωτογραφιών:

Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου.

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε έντυπες ή ψηφιακές εκδόσεις του Δήμου για σκοπούς προβολής, με αναφορά στο όνομα του φωτογράφου. Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς.

Αποδοχή όρων

Η αποστολή φωτογραφιών συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.

Προβολές ταινιών στον κινηματογράφο «Δρήρος» στη Νεάπολη

Με τις ταινίες «Τα κακά παιδιά» και «Υπάρχω» συνεχίζονται οι προβολές στο κινηματοθέατρο «Δρήρος» της Νεάπολης.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα λειτουργήσει ξανά το κινηματοθέατρο «REX» για την προβολή ταινιών κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

«Τα Κακά Παιδιά 2» (Μεταγλωττισμένο)

Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα.

Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 13/09

Κυριακή 14/09

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/the-bad-guys-2/

«Υπάρχω» (Μουσική βιογραφία)

Η συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, μπράβοι της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μία ταινία – αφιέρωμα σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη – για όσους τον αγάπησαν, και όσους θέλουν να τον γνωρίσουν

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 13/09

Κυριακή 14/09

Διάρκεια: 2 ώρες & 12 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/yparxo-dr/