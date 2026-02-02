Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην οδό Χορτατσών 11, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη δομή ως ωφελούμενοι.

Ωφελούμενοι μπορούν να είναι άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο (συμπεριλαμβανομένων νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών) τα οποία, βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. στο όνομα του αιτούντος.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους όλων των ενήλικων μελών που διαμένουν στην ίδια οικία.

Αριθμός ΑΜΚΑ όλων των προστατευόμενων μελών (μόνο ο αριθμός)