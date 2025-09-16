Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 35/2025 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8) μηνών,

Α) Δύο (2) άτομα Ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.

Β) Πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων – Υπογείων),

για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών /ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι υποψήφιοι της Ειδικότητας Α) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και της Ειδικότητας Β) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αυτοπρόσωπη παρουσία ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΑΤΟΥΣ 5, Τ.Κ. 721 00 – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπόψιν κας ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 86223) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο [email protected] εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ τηλ. επικοινωνίας: 28410- 86223.