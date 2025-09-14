Προσεχώς στη μικρή οθόνη θα δούμε τη συγκλονιστική ιστορία της Αργυρώς Στεφανάκη, της «Οσίας της Σπιναλόγκας».

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία «Το Νησί», η Σπιναλόγκα επιστρέφει στο επίκεντρο των σεναριογράφων. Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί της σειράς «Άγιος Παΐσιος» στρέφουν το βλέμμα τους στη ζωή της Αργυρώς Στεφανάκη, της Οσίας της Σπιναλόγκας, «που σημάδεψε με το μαρτύριο και την αγιότητά της τη συλλογική μνήμη».

Η Αργυρώ βρέθηκε εξόριστη στη Σπιναλόγκα, αφήνοντας πίσω το νεογέννητο παιδί της και τον άντρα της… τον ίδιο άντρα που, στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, είχε σώσει από βέβαιο θάνατο, υψώνοντας το σώμα της μπροστά στα όπλα των κατακτητών. Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, σε σενάριο Γιώργου Τσιάκκα και σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη, φιλοδοξεί να αναδείξει τη συγκλονιστική της πορεία.

Το 1957, με την ανακάλυψη του φαρμάκου που θεράπευσε τη λέπρα, η Σπιναλόγκα έκλεισε οριστικά. Οι ασθενείς που είχαν προσβληθεί σε αρχικά στάδια ανάρρωσαν και επέστρεψαν στις οικογένειές τους, ενώ οι βαριά πάσχοντες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λοιμωδών στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί, η Αργυρώ ανέλαβε να διακονεί τους πιο ηλικιωμένους και ταλαιπωρημένους, συναντώντας τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό και τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη: «Με την ταπείνωση, την αγάπη και την προσφορά της, μεταμόρφωσε τον πόνο σε αγιότητα. Εκοιμήθη ειρηνικά στις 12 Ιουλίου 2014, ενώ η ανακομιδή των λειψάνων της, το 2017, γέμισε με ευωδία τον τόπο, επισφραγίζοντας την πνευματική της κληρονομιά».

ΛΕΩΝ.Κ.