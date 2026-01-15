Η δημοτική παράταξη «Συνεργασία Δημοτών» εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στη Μαρία Γάλλου, Αντιδήμαρχο Παιδείας, για την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας.

Σε στιγμές βαθιάς ανθρώπινης οδύνης, οι πολιτικές διαφορές σιωπούν. Αυτό που προέχει είναι ο σεβασμός, η συμπαράσταση και η κοινή ανθρώπινη ευαισθησία.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στη Μαρία Γάλλου και στην οικογένειά της, με τη σκέψη μας να τη συνοδεύει σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Δημοτών»

Θωμάς Ν. Χαριτάκης