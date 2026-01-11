Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Παραλαβή – έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2022»

Παραλαβή – έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Νεάπολης 2022» Παραλαβή – έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Βραχασίου 2022» Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής γενικών Υπηρεσιών /Εργασιών των υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Νικολάου για το έτος 2026 Συζήτηση-απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Λιμνών Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ακτή Βριτόμαρτη και Ακτή Ολούντος, στην Ελούντα

7.Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Φλαμουριανά της κοινότητας Μέσα Λακωνίων

Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης Συζήτηση – απόφαση σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στον οικισμό Δωριές της Δημοτικής Κοινότητας Φουρνής Συζήτηση – απόφαση σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά από τον ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στην Κριτσά Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Κουνάλι της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου

12 Συζήτηση- απόφαση για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ερυθρού Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)

Επικαιροποίηση απόφασης για απομάκρυνση δέντρων λεύκας από τον περιβάλλοντα χώρο του Σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Νεάπολης Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ. 11354/2025 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές)

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).