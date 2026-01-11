Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.Παραλαβή – έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2022»
- Παραλαβή – έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Νεάπολης 2022»
- Παραλαβή – έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Βραχασίου 2022»
- Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής γενικών Υπηρεσιών /Εργασιών των υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Νικολάου για το έτος 2026
- Συζήτηση-απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Λιμνών
- Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ακτή Βριτόμαρτη και Ακτή Ολούντος, στην Ελούντα
7.Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Φλαμουριανά της κοινότητας Μέσα Λακωνίων
- Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης
- Συζήτηση – απόφαση σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στον οικισμό Δωριές της Δημοτικής Κοινότητας Φουρνής
- Συζήτηση – απόφαση σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά από τον ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στην Κριτσά
- Συζήτηση – απόφαση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Κουνάλι της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
12 Συζήτηση- απόφαση για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ερυθρού Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)
- Επικαιροποίηση απόφασης για απομάκρυνση δέντρων λεύκας από τον περιβάλλοντα χώρο του Σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Νεάπολης
- Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ. 11354/2025 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές)
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).