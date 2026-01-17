Τη Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 10:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Eurobank και ορισμός εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου για την «Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού στα χέρια παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3 1 και επόμενα του ν. 4978/2022 (Α’ 190) και υλοποίηση των η-κατασχετηρίων και η-άρσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ της 26 Νοεμβρίου 2024 (αρ. φύλλου 6454) με τράπεζα Οργανισμού»

Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 Δήμου Αγίου Νικολάου Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την συνεργασία – συμμετοχή ενός Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού μηχανικού από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την επίβλεψη του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

5.Αίτηση Συμβιβασμού για την με αρ. Δικογραφία 144/2025 – Άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της με αρ. 44/2020 Αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Δήμου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).