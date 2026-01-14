Η εξ αναβολής εκδήλωση του φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας.