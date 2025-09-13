Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία ανέλυσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo), το καλοκαίρι του 2025 ήταν το 3ο θερμότερο από το 1960 για την Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2025 ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο 2ος θερμότερος από το 1960, ο Ιούλιος ως ο 4ος θερμότερος, ενώ ο Αύγουστος ήταν πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Συνολικά, για τις 92 ημέρες του καλοκαιριού του 2025, οι 70 ήταν λίγο έως πολύ πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, για την ίδια εποχή.

Βέβαια, το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το 2ο, το περσινό καλοκαίρι του 2024. Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 2.4 βαθμούς από το 1960 έως το 2025.

Ειδικότερα για την Κρήτη, στο σχετικό χάρτη παρατηρούμε ότι οι πιο ζεστές περιοχές (που εμφανίζονται με πιο σκούρο χρώμα), είναι αυτές οι περιοχές δυτικά των επαρχιών Μεραμπέλλου και Ιεράπετρας.

ΛΕΩΝ.Κ.