H Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), μεριμνώντας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία ή με κινητικά προβλήματα και αποδεικνύοντας εμπράκτως την κοινωνική της ευαισθησία, προχωρεί στην προμήθεια και στην τοποθέτηση τριών (3) επιπλέον μηχανισμών Seatrac σε παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η χρηματοδότηση του συνολικού ποσού των 235.595 ευρώ είναι 100% επιδοτούμενη από το πρόγραμμα «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ε.Σ.Α.Α.).

Μετά και από την έγκριση του σχετικού αιτήματος που είχε κατατεθεί, οι 3 παραλίες στις οποίες εξετάζεται να τοποθετηθεί ο εν λόγω καινοτόμος μηχανισμός είναι: η παραλία της Άμμου, η παραλία του Αλμυρού και η κεντρική παραλία της Ελούντας.

Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου θα δημοσιευθεί άμεσα ο διαγωνισμός, με στόχο η τοποθέτηση των 3 μηχανισμών να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Θυμίζεται ότι από το 2024 ένας μηχανισμός Seatrac έχει τεθεί σε λειτουργία στην παραλία της Κιτροπλατείας στον Άγιο Νικόλαο, παρέχοντας τη δυνατότητα σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή άτομα με κινητικά προβλήματα να μπαίνουν και να βγαίνουν από τη θάλασσα και να απολαμβάνουν το μπάνιο τους αυτόνομα, με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς. Προσφέροντας, παράλληλα, ένα κίνητρο για τα Άτομα με Αναπηρία για να επισκεφθούν παραλίες, να κοινωνικοποιηθούν και να διασκεδάσουν, ενώ αποτελεί και ένα βοηθητικό «εργαλείο» για τις οικογένειες και τους φροντιστές-συνοδούς των Ατόμων με Αναπηρία ώστε να απολαύσουν πιο εύκολα την θάλασσα μαζί με τους αγαπημένους τους.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Επεκτείνοντας τη λειτουργία των μηχανισμών Seatrac στις παραλίες μας, αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι μεριμνούμε για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στον τόπο μας και βάζουμε ένα ακόμη λιθαράκι στη συνεχή προσπάθεια για την άρση κάθε κοινωνικού αποκλεισμού».

Ο Δήμαρχος απηύθυνε τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Δ.Α.Ε.Α.Ν. Γιώργο Αστρουλάκη και το προσωπικό για τη συμβολή τους, καταλήγει το δελτίο τύπου του δήμου.