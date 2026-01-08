Tα νέα όρια μετά την τροποποίηση της χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Τη σχετική μελέτη εκπόνησε η εταιρεία «Marinet» με χορηγία 70.000 ευρώ της εταιρείας «Mirum Hellas», την οποία είχε αποδεχτεί η διοίκηση της ΔΑΕΑΝ.

Με την πράξη αυτή δίνεται τέλος σε μια πολύχρονη εκκρεμότητα εξαίρεσης μιας λωρίδας, που εκτεινόταν μεταξύ του τουριστικού ακινήτου και του περιφερειακού δρόμου πάνω από τη μαρίνα. Είχε δημιουργήσει τριβές με το παλιό κρατικό Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου και διάφορα ζητήματα ως προς τον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων. Ολόκληρο το τουριστικό ακίνητο της μαρίνας εκτείνεται πλέον σε 87 στρέμματα.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής έρχεται να προστεθεί στην ολοκληρωμένη και κατατεθειμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αποτελούσαν τα βασικά βήματα για την αδειοδότηση της μαρίνας, ύστερα από 25 χρόνια λειτουργίας…. Εφ’ όσον δεν γίνουν παρατηρήσεις από τις αρμόδιες επιτροπές -από τις οποίες θα περάσει- ο φάκελος, θα αποσταλεί για την έκδοση ΦΕΚ, και με τον τρόπο αυτόν, η μαρίνα θα αποκτήσει, επιτέλους άδεια νόμιμης λειτουργίας…

Με τη νέα χωροταξική οργάνωση της μαρίνας γίνεται σαφής καθορισμός των ορίων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της, καθώς και χάραξη του ρυμοτομικού της σχεδίου, χωρίς μεταβολή της εγκεκριμένης διάταξης των έργων και υιοθετώντας τα εγκεκριμένα πολεοδομικά μεγέθη της μαρίνας.

Επιχορήγηση

Κύριος στόχος της τροποποίησης είναι η προσαρμογή της χωροθέτησης της μαρίνας στις σύγχρονες ανάγκες που προβάλλουν με την προοδευτική ανάπτυξή της και ιδίως στον ορθό καθορισμό της χερσαίας ζώνης της.

Στο σχεδιασμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι χρήσεις που έχουν αναπτυχθεί τριγύρω, καθώς και ο καθορισμός μίας ευρύτερης θαλάσσιας ζώνης, που να περιλαμβάνει το σύνολο των λιμενικών της έργων. Επίσης, γίνεται ενσωμάτωση της δυνατότητας διαμόρφωσης χώρων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξάλλου η εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας συνδέεται άμεσα και την με διασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, με επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, η ΔΑΕΑΝ, τα τελευταία δύο χρόνια έγινε υπερπροσπάθεια για τη σύγκριση με άλλες μαρίνες της χώρας που επίσης αξιοποιούν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι πολύ πιο μπροστά στη διαδικασία χωροθέτησης/ αδειοδότησης. «Αν ήταν τελικός αγώνας δρόμου «σπριντ» σε Ολυμπιάδα, θα παίρναμε το χρυσό…», τόνισε.

Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε το βήμα αυτό «ζωτικής σημασίας», εξηγώντας ότι με την πολεοδομική οργάνωση του χώρου της μαρίνας, ανοίγει και ο δρόμος για τον προγραμματισμό κατασκευής των κτιρίων που θα κριθούν αναγκαία για την ανάπτυξη της.

Η μειοψηφία

Οι επικεφαλής της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης και Χάρης Αλεξάκης πρότειναν την αναβολή της συζήτησης τόσο του θέματος της έγκρισης της μελέτης χωροθέτησης, όσο και της δανειακής σύμβασης της ΔΑΕΑΝ, γιατί -όπως είπαν- είναι πολύ σοβαρά θέματα και θα έπρεπε να είναι παρών εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρείας για να την παρουσιάσει.

Ο Δήμαρχος Μαν. Μενεγάκης είπε ότι δεν έχει νόημα η αναβολή, αφού η σκοπιμότητα και το περιεχόμενο της δανειακής σύμβασης έχουν συζητηθεί ήδη. Όσον αφορά την τεχνική παρουσίαση της χωροθέτησης έχει συζητηθεί και εγκριθεί ομόφωνα στο Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ και του Δ. Λιμενικού Ταμείου και ρώτησε, ποιος έχει ενστάσεις ή διαφωνία ως προς τον τρόπο χωροθέτησης, να το θέσει και να γίνει συζήτηση.

Τον Ιανουάριο θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα εκταμίευσης της πρώτης δόσης του δανείου για να γίνουν οι πρώτες πληρωμές για τις εκτελούμενες εργασίες στη μαρίνα, οι οποίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο 2026, τόνισε.

Προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο διακινδύνευσης της ομαλής χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πλειοψηφία επέμεινε να συζητηθεί στη χθεσινή συνεδρίαση. Ζητήθηκε με σχετικό mail, το οποίο παρελήφθη μόλις την Τρίτη, μέχρι σήμερα 31-12-2025 να κατατεθεί αίτημα πρώτης καταβολής ενίσχυσης από το πρόγραμμα χρηματοδότησης

Στην ψηφοφορία που έγινε ο κ. Αλεξάκης διευκρίνισε ότι συμφωνεί με την υλοποίηση της επένδυσης, εντούτοις ψήφισε «παρών» διαφωνώντας με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε με εισαγωγή του θέματος στη χθεσινή συνεδρίαση.

Η χωροθέτηση

Συνοπτικά, η προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές και προσαρμογές:

Στη θαλάσσια ζώνη:

– τον καθορισμό της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, έτσι ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των λιμενικών της έργων (ήτοι και τη θωράκιση του προσήνεμου μώλου)

– την αποτύπωση της κατανομής των θέσεων ελλιμενισμού στο σχέδιο γενικής διάταξης. Με την ανωτέρω προσαρμογή στο όριο της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, η επιφάνεια της ανέρχεται πλέον σε 86.975,56 m2

Στη χερσαία ζώνη:

Με αυτήν την τροποποίηση χωροθέτησης επιδιώκεται η επικαιροποίηση και ο εξορθολογισμός του ορίου της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, ως ακολούθως:

– Το προς βορρά όριο της μαρίνας ορίζεται έτσι ώστε να συμπίπτει με τον παλαιό αιγιαλό πλην ορισμένων θέσεων που το όριο καθορίζεται κατάντη αυτού λόγω του παραλιακού δρόμου και υφιστάμενων υποδομών που δεν σχετίζονται με τη μαρίνα.

– Εξαιρείται από τη χερσαία ζώνη της μαρίνας η παραλία λουομένων που βρίσκεται στα δυτικά του υπήνεμου μώλου. Η διάταξη της εν λόγω παραλίας έχει μεταβληθεί, σε σχέση με το διάγραμμα της χωροθέτησης της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.2160/93, λόγω των ακτομηχανικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, δεδομένης μάλιστα και της κατασκευής των κυματοθραυστών νοτιοδυτικά αυτής (μεταγενέστερα της χωροθέτησής της).

Επιπλέον, η εν λόγω παραλία αποτελεί πλέον ακτή κολύμβησης του Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης της Ελλάδας με την ονομασία «Άμμος

(Μαρίνα)» (κωδικός ακτής ELBW139310008). Με τις ανωτέρω προσαρμογές στο όριο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, η επιφάνεια της ανέρχεται πλέον σε 27.941,10m2.

Στην ισχύουσα χωροθέτηση δεν ορίζονται σαφώς οι περιοχές προς δόμηση. Για το λόγο αυτό στην παρούσα τροποποίηση επιδιώκεται η χωροταξική οργάνωση της μαρίνας με τη χάραξη του ρυμοτομικού σχεδίου της, τον καθορισμό οικοδομικών τετραγώνων, όρων και περιορισμών δόμησης και επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

Συγκεκριμένα:

– Καθορίζονται έξι οικοδομικά τετράγωνα εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας και ρυθμίζονται οι χρήσεις, οι όροι και περιορισμοί δόμησης τους.

– Προσδιορίζονται οι λοιπές θέσεις (εκτός Οικοδομικών Τετραγώνων) των κτιρίων εξυπηρέτησης της μαρίνας (όπως πύργος ελέγχου, υποσταθμοί, φυλάκια, αποθήκες, WC, οικίσκοι, και οικίσκοι Η/Μ). Σημειώνεται ότι οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας δεν υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα με την παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.2160/93 εγκεκριμένα πολεοδομικά μεγέθη.

Αναλυτικά:

– Ο συντελεστής δόμησης επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης ορίζεται σε 0,20 (=0,20)

– Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανέρχεται σε 20% της συνολικής επιφάνειας της χερσαίας ζώνης (=20% κάλυψης γηπέδου), και

– Το ύψος των κτιρίων διατηρείται στα 7,5 μ., με εξαίρεση ειδικά κτίρια όπως ο πύργος ελέγχου και τα υπόστεγα συντήρησης και φύλαξης σκαφών.

Τέλος, στην προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης χώρων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), αναβαθμίζοντας τις Η/Μ υποδομές της μαρίνας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ