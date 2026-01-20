Βραβείο Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους στον Πολιτισμό απονεμήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Λασιθίου, στον εικαστικό- αγιογράφο Μανώλη Σαριδάκη. Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιάννης Σταμέλος, εξηγώντας το σκεπτικό του θεσμού των βραβεύσεων από την εταιρεία, είπε: «Είναι η ένατη συνεχή χρονιά εφέτος κατά την οποία η Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία προσπαθεί να αναδείξει το έργο μερικών πολύ σημαντικών ανθρώπων και συλλόγων για το νομό μας σε ξεχωριστή τελετή και να τους εκφράσει συμβολικά και ταπεινά την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτό που προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο».

Ευχαριστίες απηύθυνε ο βραβευθείς αγιογράφος Μανώλης Σαριδάκης σε προσωπικό, αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, «για την ενεργοποίηση της Παράδοσης και του Λαϊκού Πολιτισμού, τη διάχυσή τους στην κοινωνία, ώστε, ενεργοποιούμενων, να αποφέρει καλά στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και στο οποίο όλοι εμείς απολαμβάνομε τις ωφέλειες», όπως είπε.

«Έχουμε συνηθίσει Παράδοση να θεωρείται ένα αρχειακό υλικό, να είναι υλικό καλλωπισμού, να μην έχει ιδιαίτερο ενεργό ρόλο και αν ποτέ αποκτήσει, πολλές φορές κακοποιούμενη, να συνιστά μέρος κάποιων ατραξιόν. Ξεχνούμε ότι Παράδοση είναι τα πρώτα μας βήματα, ο αρχικός βηματισμός μέσω του τρόπου που ο καθένας προσωπικά, προσεγγίζει το όραμά του. Θα πρέπει λοιπόν, αυτή η ενεργοποίηση να είναι διαρκής και να αποτελεί φάρο προς όλους μας. Να μην ξεχνούμε ότι όλοι οι ρωμαλέοι λαοί χρησιμοποιούν την παράδοση ως εργαλειοθήκη για τα μέσα που παραδίδουν στους νεώτερους. Είμαι ευτυχής που στο βαθμό που μπορώ να συνεργάζομαι με την εταιρεία και να συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη δυναμική, την προβολή προς το μέλλον», κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ