Ξεκίνησε η νέα γραμμή της Αστικής Συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο. Πρόκειται για την «Πράσινη» γραμμή η οποία περιλαμβάνει τη διέλευση του μικρού λεωφορείου και από τον Παραλιακό δρόμο (Ακτή Στ. Κούνδουρου).

Στόχος είναι «να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και να εξυπηρετήσει την αυξημένη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίου Νικολάου» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα υπάρχει η γνωστή μας «Κόκκινη» γραμμή. Η εξυπηρέτησή μας και τις δύο νέες γραμμές είναι δωρεάν αφού ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε αυτή τη φάση, καταβάλει το κόστος λειτουργίας των Λεωφορείων στον ανάδοχο οικονομικό φορέα (ΚΤΕΛ).

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Πράσινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 4,7 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου (προς Νοσοκομείο), Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Μίνωος, Ακτή Στ. Κουνδούρου, Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα – ΚΤΕΛ.

Στάσεις Πράσινης Γραμμής:

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)

1η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο),

2η στάση: Α. Παπανδρέου 60 ,

3η στάση: Ελευθ. Πλατάκη (Λύκεια),

4η στάση: Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας (Δημαρχείο),

5η στάση: Μίνωος (Απέναντι από πρατήριο καυσίμων «Aegean»)

6η στάση: Μίνωος (Αγιος Αντώνιος)

7η στάση: Μίνωος (Παραλία Αμμούδι)

8η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (25μ μετά τη συμβολή με την οδό Ερυθρού Σταυρού.)

9η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (Μετά τα σκαλιά της οδού Λευκών Ορέων.)

10η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (25μ πριν τη διάβαση πεζών του ξενοδοχείου “Interkontinental”)

11η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (30μ. μετά τη συμβολή της οδού «Καπετάν Φαφούτη»)

12η στάση: Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη),

13η στάση: Κ. Παλαιολόγου 62 ,

14η στάση: Κ. Παλαιολόγου, (Κυκλοφοριακό πάρκο, 25μ μετά τη συμβολή με την οδό Δίκτης)

15η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο),

Τέρμα (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου).