Αγαπητοί Γονείς

Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων και μια παρέα Εκπαιδευτικών σας προσκαλούνσε συναντήσεις δημιουργικής έκφρασης και αλληλεπίδρασης.

Μέσα από λογοτεχνικές αναγνώσεις, ρητορικά παιχνίδια, θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα και δημιουργική γραφή συζητούμε και συν-δημιουργούμε.

Απώτερος σκοπός η ουσιαστικότερη γνωριμία μας και η αποτελεσματικότερη σχέση μας με τη νέα γενιά, τους μαθητές μας και τα παιδιά σας.

Πρώτη συνάντηση, Τετάρτη 10/12/2025 στις 6-8 μμ. στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράπετρας (παλιό Δημαρχείο).

Με εκτίμηση

Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Δέσποινα Βασαρμίδου

και οι Εκπαιδευτικοί: Σοφία Κονταξάκη, Κατερίνα Ασπραδάκη, Ειρήνη Δημαρά, Μαρία Πλατοκούκη