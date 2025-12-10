Αγαπητοί Γονείς
Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων και μια παρέα Εκπαιδευτικών σας προσκαλούνσε συναντήσεις δημιουργικής έκφρασης και αλληλεπίδρασης.
Μέσα από λογοτεχνικές αναγνώσεις, ρητορικά παιχνίδια, θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα και δημιουργική γραφή συζητούμε και συν-δημιουργούμε.
Απώτερος σκοπός η ουσιαστικότερη γνωριμία μας και η αποτελεσματικότερη σχέση μας με τη νέα γενιά, τους μαθητές μας και τα παιδιά σας.
Πρώτη συνάντηση, Τετάρτη 10/12/2025 στις 6-8 μμ. στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράπετρας (παλιό Δημαρχείο).
Με εκτίμηση
Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Δέσποινα Βασαρμίδου
και οι Εκπαιδευτικοί: Σοφία Κονταξάκη, Κατερίνα Ασπραδάκη, Ειρήνη Δημαρά, Μαρία Πλατοκούκη