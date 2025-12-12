Ο Δήμος Ιεράπετρας απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους δημότες να δείξουν τη μέγιστη προσοχή και τον απαραίτητο σεβασμό στον χριστουγεννιάτικο στολισμό που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τα παιδιά μας.

Ο εορταστικός στολισμός είναι φτιαγμένος για να προσφέρει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους. Για να μπορέσει να παραμείνει όμορφος, ασφαλής και λειτουργικός, είναι σημαντικό όλοι να συμβάλλουμε στη διατήρησή του.

Καλούμε τους δημότες, τους επισκέπτες και ιδιαίτερα τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά να απολαμβάνουν τον στολισμό με προσοχή, χωρίς φθορές ή παρεμβάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο είτε τα ίδια είτε την εικόνα της πόλης μας.

Με υπευθυνότητα και σεβασμό, μπορούμε να διατηρήσουμε το γιορτινό κλίμα ζωντανό και να προσφέρουμε σε όλους μια όμορφη και ασφαλή χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

Φωτεινή Περακάκη