Ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, τιμήθηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Διαθλαστικής Χειρουργικής (ISRS), με το ύψιστο βραβείο της Οφθαλμολογίας Barraquer.

H βράβευση έγινε στο Λονδίνο, στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 44ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS).

Στο συμπόσιο της ΕSCRS 2026, o κ. Καθηγητής ήταν το τιμώμενο πρόσωπο και κεντρικός ομιλητής της φετινής διοργάνωσης – Heritage Lecture, με θέμα «LASIK: What Next?».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα και ολοκληρώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα από το όρθιο ακροατήριο.

Ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Παλλήκαρης έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και κατέχει πάνω από 20 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της Οπτικής και της Οφθαλμολογίας.

Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής και συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία το ερευνητικό του έργο.

Το1989, στο Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Παλλήκαρης πραγματοποίησε την πρώτη επέμβαση με LASER (με τη μέθοδο LASIK) για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, όπως είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Η επέμβαση αυτή αποτέλεσε παγκόσμιο ορόσημο στην ιστορία της διαθλαστικής χειρουργικής. Ο κ. Ιωάννης Παλλήκαρης θεωρείται διεθνώς, ο “πατέρας” της μεθόδου LASIK, καθώς ήταν ο πρώτος παγκοσμίως, που συνέλαβε την ιδέα και εκτέλεσε τη συγκεκριμένη τεχνική σε ανθρώπινο οφθαλμό. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο υποβάλλονται σε επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής, αποκτώντας φυσιολογική όραση.

Η διεθνής αναγνώριση του έργου του αποτυπώνεται και σε μια ιδιαίτερη τιμή στην Ινδία. Το όνομα του Έλληνα Καθηγητή κ. Ιωάννη Παλλήκαρη, δόθηκε στο μεγάλο Οφθαλμολογικό νοσοκομείο, το Asian EyeHospital, στο Pune της Ινδίας. Το νοσοκομείο ονομάζεται πλέον “Κέντρο LASIK & SMILE – Ιωάννης Παλλήκαρης”.

Η ονομασία αυτή δόθηκε προς τιμή του Καθηγητή, καθώς ο υιός της οικογένειας, Vardhaman Kankariya, στην οποία ανήκει το νοσοκομείο, είναι ένας από τους εκατοντάδες οφθαλμίατρους από όλον τον κόσμο, που εκπαιδεύονται δίπλα στον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παλλήκαρη, στο ΒΕΜΜΟ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τα επίσημα εγκαίνια του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015, από την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας, Pratibha tai Patilji, παρουσία του Καθηγητή κ. Ιωάννη Παλλήκαρη και της συζύγου του κυρίας Βαρβάρας Τερζάκη – Παλλήκαρη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων από την Ινδία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ο Καθηγητής, εκτός από κορυφαίος επιστήμονας, είναι και ένας άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ανθρωπιά και ταπεινότητα. Παραμένει απλός, προσιτός και δείχνει έμπρακτη ενσυναίσθηση προς τους ασθενείς του. Όταν η επιστήμη συμβαδίζει με την ανθρωπιά, η ιατρική φροντίδα ξεπερνά τα όρια της θεραπείας και μετατρέπεται σε πραγματικό λειτούργημα.

Ωστόσο, η προσφορά του Καθηγητή κ. Ιωάννη Παλλήκαρη δεν περιορίζεται στο χώρο της επιστήμης και της Οφθαλμολογίας. Επεκτείνεται σε σημαντικούς τομείς κοινωνικής προσφοράς, προστασίας του περιβάλλοντος, και της οικολογίας, καθώς και στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στην Κρήτη, στις 18 Ιανουαρίου του 2008, ο Καθηγητής, μαζί με άλλους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, πανεπιστημιακούς από διεθνή ιδρύματα, διανοούμενους και τεχνίτες, ίδρυσε το “Πανεπιστήμιο των Ορέων,” έναν εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με στόχο το άνοιγμα της πανεπιστημιακής κοινότητας στους ανθρώπους της υπαίθρου.

Στόχος του «Πανεπιστημίου των Ορέων» είναι το άνοιγμα της πανεπιστημιακής κοινότητας προς τους ανθρώπους της υπαίθρου, η ανάδειξη της λαϊκής γνώσης καθώς και η διαφύλαξη και μελέτη του τρόπου ζωής και του πολιτισμού των ορεινών κοινοτήτων.

Το όραμα η δημιουργία ενός νέου προτύπου ευημερίας, το οποίο μετρά την ανθρώπινη ευτυχία όχι μόνο με οικονομικούς δείχτες, αλλά κυρίως, με ανθρώπινες αξίες και βασίζεται στη συνεργασία, τη γνώση και την αλληλεγγύη.

“Το Πανεπιστήμιο των Ορέων” είναι ένα ζωντανό εργαστήριο όπου, η επιστήμη συναντά την εμπειρία, και η τοπική γνώση μετατρέπεται σε γνώση παγκόσμιας αξίας.

Στις δράσεις του περιλαμβάνει και την Αποστολή “Πηνελόπη Gandhi” της οποίας εμπνεύστρια και συντονίστρια είναι η κ. Βαρβάρα Τερζάκη – Παλλήκαρη. Στόχος της Αποστολής είναι η διάσωση και αναβίωση της ιερής τέχνης της Υφαντικής, η επανεκτίμησή της και η ανάδειξή της σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το “Πανεπιστήμιο των Ορέων” και η Αποστολή “Πηνελόπη Gandhi” έχουν λάβει διεθνή αναγνώριση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το έργο τους στη διάσωση της κρητικής Υφαντικής παράδοσης.

Εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Παλλήκαρης είναι πρόεδρος, του “Πανεπιστημίου των Ορέων” Στο πλαίσιο των εξορμήσεων του, καθηγητές Ιατρικής και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων έχουν εξετάσει και προσφέρει ιατρική βοήθεια σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους πάντα αφιλοκερδώς. εξεταστεί και θεραπευτεί πάνω από 15.000 ασθενείς, από Καθηγητές Ιατρικής και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πάντα αφιλοκερδώς.

Στα μέρη που έχουν επισκεφτεί (χωριά της Κρήτης χωρίς επαρκή πρόσβαση σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, σχολεία, φυλακές, ορφανοτροφεία, γηροκομεία και μοναστήρια) ο Καθηγητής αγκαλιάζει τους ανθρώπους με χαρά και απλότητα, Εξετάζει τα μάτια τους με σύγχρονα μηχανήματα, και τους προσφέρει, εκτός από “φως” αγάπη, ζεστασιά, ανθρωπιά!

Η Ελλάδα και η Κρήτη ιδιαίτερα, είμαστε υπερήφανοι για το έργο και την προσφορά του Καθηγητή κ. Ιωάννη Παλλήκαρη και του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας.

Του ευχόμαστε ολόψυχα να έχει υγεία, να χαίρεται τους αγαπημένους του ανθρώπους, και να συνεχίσει για πολλά ακόμα χρόνια το σημαντικό ερευνητικό και κοινωνικό του έργο.

Ιουλία Ζαφειράκη – Παπαδάκη