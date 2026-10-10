Την παραίτησή του από τη θέση ευθύνης στον τομέα καθαριότητας της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού, την οποία είχε αναλάβει τον Ιούνιο του 2026, ανακοίνωσε ο τοπικός σύμβουλος Ιωάννης Βάρδας, επικαλούμενος παραπληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις αρμοδιότητές του. Η ανακοίνωσή του:

Η απόφαση μου να παραιτηθώ από τη θέση ευθύνης στον τομέα καθαριότητας της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού (που είχα αναλάβει από τον Ιούνιο του 2026) οφείλεται στην παραπληροφόρηση που καλλιεργείται προς τους πολίτες σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που είχα αναλάβει.

Παρά την προσπάθειά μου να συμβάλω ουσιαστικά στη βελτίωση της καθαριότητας και της καθημερινότητας του χωριού, θεωρώ ότι δεν μπορώ να συνεχίσω υπό αυτές τις συνθήκες.

Παραμένω προσηλωμένος στο συμφέρον της κοινότητάς μας, με γνώμονα την ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και τον σεβασμό προς τους συμπολίτες μου.

Να ευχαριστήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Μπελούκα για την εμπιστοσύνη που έδειξα στο πρόσωπο μου, και τους εργαζόμενους καθαριότητας για την άψογη συνεργασία. Τοπικός σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος Καλού Χωριού Βάρδας Ιωάννης