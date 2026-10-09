Για την αναγγελία ζημιάς από ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 3/10/2026 που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από τον Δήμο σας στις 5/10/2026 για τις Τ.Κ. ΛΑΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΠΛΑΤΗΣ, ΨΥΧΡΟΥ, ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ, ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΜΑΡΜΑΚΕΤΟΥ και ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ σας ενημερώνουμε ότι πρέπει άμεσα & το αργότερο εντός 15 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ζημιάς να υποβληθούν οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης των παραγωγών.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.1151/19-2-2024 (άρθρο 8 ), για το φυτικό, το πάγιο κεφάλαιο (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λάστιχα ποτίσματος ηλεκτρικά μοτέρ , ζημιά σε πηγάδι κ.τ.λ) και τα αποθηκευμένα προϊόντα, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αρχική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΚΟΕ (εφόσον και η συγκεκριμένη αναγγελία ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα). Η δήλωση υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα, (ένα λαμβάνει ο παραγωγός, ένα μένει στο αρχείο του ανταποκριτή και ένα αποστέλλεται στο υπ/μα ΕΛΓΑ).

Να ενημερωθούν οι παραγωγοί που θα υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης Παγίου Κεφαλαίου,

ότι ενισχύσεις καταβάλλονται μόνο στις γεωκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που τηρούν τις προβλεπόμενες από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία διατάξεις περί νόμιμης λειτουργίας και έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σε Ασφαλιστικό Φορέα για τουλάχιστον ένα από τους στατιστικά συχνότερους κλιματικά κινδύνους. Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτείται η κατοχή Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση – πληροφορία.