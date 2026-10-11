Περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι προστίθενται στο μέτρο μέσω της ένταξης νέων κλάδων στο σύστημα σε δύο φάσεις.

Το επόμενο ορόσημο είναι η 12η Οκτωβρίου 2026, οπότε ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε μια σειρά από νέες δραστηριότητες, με την ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας να καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο νέο πλαίσιο.

Ειδικότερα, στο μέτρο εντάσσονται εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες.

Παράλληλα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού.

Όπως και στους υπόλοιπους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο, προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δηλώνει: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους κλάδους της αγοράς, προστατεύοντας επιπλέον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους. Συνολικά από το μέτρο προστατεύονται περίπου 2.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι, χάρη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, καθώς η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024».

Οι κλάδοι με τις περισσότερες υπερωρίες

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το πρώτο οκτάμηνο του 2026 δείχνουν ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει συμβάλει στην πιο συστηματική και διαφανή καταγραφή του χρόνου εργασίας, με τις πρόσθετες ώρες απασχόλησης να αποτυπώνονται πλέον ψηφιακά και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, η αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη είναι σημαντική στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όπως αποτυπώνουν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συνολικά, στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν σχεδόν 6,8 εκατομμύρια υπερωρίες, αυξημένες κατά 35,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στη βιομηχανία οι υπερωρίες ανήλθαν σε 2.294.977 το πρώτο οκτάμηνο του 2026 έναντι 1.993.118 την ίδια περίοδο του 2025, δηλαδή 301.859 περισσότερες ώρες (+15,1%).

Στο χονδρικό εμπόριο οι υπερωρίες έφτασαν τις 1.026.540 έναντι 327.474, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 699.066 ώρες (+213,5%).

Στην εστίαση οι υπερωρίες ανήλθαν σε 999.770 από 653.236, αυξημένες κατά 346.534 ώρες (+53%).

Στο λιανικό εμπόριο οι υπερωρίες έφτασαν τις 565.528, αυξημένες κατά 91.210 ώρες (+19,2%), ενώ στον τουρισμό διαμορφώθηκαν σε 557.738, εμφανίζοντας αύξηση κατά 86.200 ώρες (+18,3%).

Στον κλάδο της ενέργειας (παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού) οι υπερωρίες ανήλθαν σε 446.921, αυξημένες κατά 68.469 ώρες (+18,1%), ενώ στις εταιρείες security έφτασαν τις 338.888, καταγράφοντας αύξηση κατά 12.000 ώρες (+3,7%).

Στα σούπερ μάρκετ οι υπερωρίες διαμορφώθηκαν σε 255.603, αυξημένες κατά 84.847 ώρες (+49,7%).

Στις ΔΕΚΟ οι υπερωρίες ανήλθαν σε 100.366 έναντι 86.197, σημειώνοντας αύξηση κατά 14.169 ώρες (+16,4%). Οι υπερωρίες στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό έφτασαν τις 97.711 από 37.998, δηλαδή 59.713 περισσότερες ώρες (+157,1%).

Στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες οι υπερωρίες ανήλθαν σε 39.280, αυξημένες κατά 13.834 ώρες (+54,4%), ενώ στις ασφαλιστικές εταιρείες έφτασαν τις 14.433 από 12.996, αυξημένες κατά 1.437 ώρες (+11,1%).

Νέα διεύρυνση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από τον Νοέμβριο

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διευρύνεται περαιτέρω από τον Νοέμβριο. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει σε πιλοτική εφαρμογή έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ, από τις 16 Νοεμβρίου, το μέτρο περνά σε πλήρη εφαρμογή για εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics), στη διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και στα τυχερά παίγνια.

Στόχος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και, κατ’ επέκταση, η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια για αδήλωτες υπερωρίες, αλλά και για παράνομες μεταβολές ή υπερβάσεις του δηλωμένου ωραρίου.

Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής, φαινομένων που πλήττουν τους εργαζόμενους, αλλά και τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Με την εφαρμογή myErgani app, το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο των εργαζομένων. Με βάση τα δεδομένα που εισάγονται, κάθε ώρα εργασίας χαρακτηρίζεται αυτόματα ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία.

Η Ψηφιακή Κάρτα καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης και τα διαφορετικά ωράρια εργασίας (σταθερό ή μεταβαλλόμενο ωράριο, βάρδιες και υπερωρίες).

Παράλληλα, μέσω του myErgani app, ο εργαζόμενος έχει άμεση πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για τον συνολικό χρόνο εργασίας του, τα ρεπό και τις άδειές του, έχοντας έτσι άμεση εικόνα για τα δεδομένα της απασχόλησής του.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο ενισχύει περαιτέρω τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην αγορά εργασίας, ενώ έχει πολλαπλά οφέλη:

Οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους και μέσω των καταγεγραμμένων πλέον υπερωριών βλέπουν τις απολαβές τους να αυξάνονται.

Για τις επιχειρήσεις, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό, ενώ η αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων δίνει στην κυβέρνηση τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να διορθωθούν κοινωνικές αδικίες, όπως, για παράδειγμα, οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας».