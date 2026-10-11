Η λειτουργία των δύο ΚΑΠΗ του Δήμου Αγίου Νικολάου και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συμμετοχής και της εξωστρέφειάς τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Ξένο. Στόχος, η ενεργότερη παρουσία των ηλικιωμένων στην τοπική κοινωνία και η αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας τους.

Ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο, αν είναι ικανοποιημένος από την λειτουργία και ανάπτυξη των δύο ΚΑΠΗ που λειτουργούν στο Δήμο. Και αν μπορεί να γίνει κάτι επιπλέον ώστε να καταστούν πιο δραστήρια και εξωστρεφή, με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία αφού, ως γνωστόν, τα μέλη τους διαθέτουν συμπυκνωμένη εμπειρία ζωής, δεξιότητες σε τέχνες και τεχνικές που χάνονται και που μπορούν να διδάξουν, ιστορίες και πληροφορίες για την τοπική ιστορία και παράδοση που μπορούν να καταγραφούν για να διασωθούν κλπ.

Ο κ. Ξένος είπε ότι χρειάζονται περισσότερα κίνητρα ίσως. Σε κάθε ΚΑΠΗ απασχολούνται από μια κοινωνική λειτουργός και μία φροντίστρια οι οποίες έχουν διάθεση και προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους συμμετέχοντες ηλικιωμένους.

Σε κάθε ΚΑΠΗ είναι εγγεγραμμένα από 250 περίπου μέλη, χωρίς να είναι όλα ενεργά. Μεγάλη συμμετοχή σημειώνεται στις εκδρομές που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ. Επίσης είναι σημαντική η συνεισφορά εθελοντών επαγγελματιών που ενισχύουν τα ΚΑΠΗ κάνοντας γυμναστική, χορό, μουσική και τραγούδι.

Υπάρχει πρόθεση πάντως από τη δημοτική αρχή να ενισχύσει τις δομές και μέσα από την τροποποίηση του Κανονισμού τους μέσα στον Οργανισμό του Δήμου, είπε ο αντιδήμαρχος. Απαιτείται εθελοντική συμμετοχή και επαφή με τους ηλικιωμένους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους νέους.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ