Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 τοποθετήθηκαν νέοι προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ειδικότερα, η Γενική Διευθύντρια κ. Αμαλία Μυρωνάκη-Παπαδάκη αναλαμβάνει καθήκοντα προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται η κ. Μαίρη Ακριβοπούλου.