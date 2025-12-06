Διάβασα προσεκτικά ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, σχετική με τις συνδέσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στην Κρήτη.

Το άρθρο επισημαίνει ότι από την έναρξη χορήγησης των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) στο νησί της Κρήτης έχουν χορηγηθεί 298 ΟΠΣ συνολικής ισχύος περίπου 104,85 MW σε ανεξάρτητους παραγωγούς, από το περιθώριο των περίπου 110 MW που έχει τεθεί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει πως το δίκτυο της Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση όπου το περιθώριο για νέες συνδέσεις ΑΠΕ έχει σχεδόν εξαντληθεί, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για την περαιτέρω διείσδυση.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως ρόλο παίζει η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από το δίκτυο διανομής, η οποία για περιοχές με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ όπως η Κρήτη είναι περιορισμένη και απαιτούνται αναβαθμίσεις και επενδύσεις για να ανοίξει νέος «χώρος» για συνδέσεις.

Το άρθρο κλείνει επισημαίνοντας πως η σχετική κατάσταση καθιστά απαραίτητη την επιτάχυνση των έργων ενίσχυσης των υποδομών (υποσταθμοί, γραμμές, έλεγχος ροών), καθώς και τον καθορισμό νέων διαδικασιών και κανονισμών για να μπορούν να ενταχθούν επιπλέον ΑΠΕ στο δίκτυο της Κρήτης χωρίς να υπονομεύεται η σταθερότητα και η αξιοπιστία του.

ΛΕΩΝ.Κ.